Nucléaire : un pas de plus vers la création du Centre de mémoire

"Les études qui sont rendues possibles par la signature de cette convention doivent durer environ dix mois et permettront d’établir précisément les surfaces nécessaires à chaque espace (pré-programme), ainsi qu’un programme de maîtrise d’œuvre comprenant un programme muséographique, deux à trois scénarios architecturaux, et une évaluation financière du coût de l’opération ", indique le communiqué. " Un groupe de travail d’une trentaine de personnes a déjà conçu un projet de périmètre et a fait connaître ses souhaits quant aux objectifs du centre de mémoire. Ce groupe rassemble les services de l’État et du Pays, plusieurs associations, d’anciens travailleurs du CEP, le service historique des Armées, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le ministère des armées, des spécialistes du nucléaire, des historiens, des étudiants…"



"Ils continueront à participer à l’élaboration du projet et le comité de projet que nous co-présidons décidera, in fine, du fonds documentaire et des conditions de fonctionnement du centre, en lien avec les organisations et services nationaux qui sont associés au dossier", notent le haut-commissariat et le Pays.



Le transfert de propriété interviendra lors de la signature de l’acte authentique devant le notaire constatant ce transfert.