L'Etat cède un terrain pour le centre de mémoire

PARIS, le 16 novembre 2018. L'Assemblée nationale a adopté mercredi à l’unanimité la cession à titre gratuit par l’État de l’hôtel du commandement de la marine pour accueillir à Papeete le Centre de mémoire et de réflexion autour des essais nucléaires et de leurs conséquences.



"Le gouvernement se réjouit du vote jeudi matin par l’Assemblée nationale d’un amendement à la loi de Finances déposé par le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, visant à céder à la Polynésie française l’hôtel du commandement de la Marine (COMAR) face au parc Bougainville, à Papeete", a commenté le gouvernement dans un communiqué. " Cette cession entre dans le cadre de la mise en œuvre du centre de mémoire des essais nucléaires, acté par l’Accord de l’Elysée, et qui a fait l’objet de la création en janvier 2018 d’un groupe de travail chargé d’établir le contenu. Le gouvernement salue l’implication du gouvernement central pour faire avancer ce dossier, conformément aux engagements pris devant les Polynésiens."





"Le Gouvernement se doit, me semble-t-il, de tenir cette promesse faite aux Polynésiens qui ont subi les désagréments – le mot est faible, mais je ne peux en employer d’autres dans cet hémicycle – des essais nucléaires", a souligné Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics devant les députés.