Myriam Stroken de retour à la galerie des Tropiques

visiter un jardin féérique où, dans des enlacements de fleurs, de feuilles, de pétales et de pistils entremêlés et d'éclatantes couleurs, surgissent, telles des nymphes, des naïades ou des océanides, d'enchanteresses créatures, magnifiques épiphytes en parfaite harmonie avec leur décor floral et végétal

partir à la découverte d'un Univers à la fois attirant et enivrant mais aussi ambigu et envoûtant et oser s'y laisser entraîner n'est peut-être pas sans danger

PAPEETE, le 7 mars 2019 -Les nouvelles toiles de Myriam Stroken invitent à "".Songe ou réalité ? S'aventurer dans son jardin étrangement habité, c'est "".Pour en savoir plus sur Myriam Stroken, retrouvez notre article daté du 9 mars 2017