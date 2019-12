Municipales : Flosse peut-il s'inscrire à Papeete ?

Interrogé jeudi matin par la presse, conviée à assister au dépôt de sa demande d'inscription sur les listes électorales de Papeete, et de celle de Pascale Haiti, Gaston Flosse n'a pas été avare de précisions quant la liste Amui Tahiraa, d'union, qu'il prépare avec le Tavini Huiraatira pour partir à la conquête de la mairie de Papeete. Pas plus qu'il ne l'aura été à propos de la politique sociale dont il fera sa priorité pour venir en aide aux habitants des "bidonvilles" de Papeete, une fois en place à l'hôtel de ville.Problème : Le Vieux Lion et sa compagne n’ont n’en sont qu’au dépôt d’une demande d’inscription sur les liste électorales de Papeete. Et rien n’assure pour l'heure qu’elle sera acceptée. Les services de la mairie ont 5 jours pour éplucher les justificatifs de domicile présentés dans leur dossier de demande. La notification de la décision du maire est attendue au plus tard jeudi prochain.Référence en la matière, l’article L 11 du code électoral précise que sont inscrits à leur demande sur les listes électorales d’une commune, tous les électeurs qui ont leur "domicile réel" dans la commune ou y habitent depuis six mois. "Mon dossier d’inscription est vraiment nickel", assurait Gaston Flosse, jeudi matin. Le Tahoera’a Huiraatira lui sous-loue depuis le 1août "un studio" dans l’immeuble Wohler, où le parti orange a installé son siège, quartier du marché de Papeete. Quittances d’électricité et contrat de bail en témoignent. La question que devront se poser les services de la mairie est : s’agit-il du "domicile réel" de Gaston Flosse et de sa compagne ? Interrogé jeudi matin, le Vieux Lion ironisait : "Il faut marcher de côté pour se mettre sur le lit", avant d’avouer plus sérieusement : "C’est un bureau que je loue au Tahoera’a. Je paie un loyer. J’ai l’autorisation du propriétaire de sous-louer au Tahoera’a."Selon le code électoral, il convient en effet pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune de justifier d'une attache suffisante avec celle-ci. Cette attache peut résulter soit d'un domicile ou d'une résidence depuis 6 mois dans la commune, soit de la qualité de contribuable communal depuis au moins 5 ans. Si dans la plupart des cas domicile et résidence se confondent, dans le cas précis de Gaston Flosse, on peut se permettre d'en douter. Et la jurisprudence considère en cas de litige le "domicile réel" comme le lieu du principal établissement au sens de l'article 102 du code civil