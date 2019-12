​Municipales : Gaston Flosse s’élance officiellement à Papeete

C’est dans la capitale de la Polynésie française que le Vieux Lion espère rebondir politiquement, à 88 ans. L'ambition n'était jusqu'alors rien d'autre qu'un secret de polichinelle . Mais depuis jeudi, la manoeuvre a pris corps : Gaston Flosse et sa compagne, Pascal Haiti, ont déposé en début de matinée un dossier d’inscription sur les listes électorales de Papeete. Et l’ancien maire de Pirae (1965-2000), ancien président du Pays (de 1984 à 2004, par épisodes de 2005 à 2008 et de mai 2013 à septembre 2014) confirme qu’il pourrait conduire la liste d’union Amui Tahiraa pour se lancer à la conquête de la mairie de Papeete, aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020.La liste Amui Tahiraa est en cours de constitution. Gaston Flosse explique que cette plateforme politique de rassemblement se constitue autour d’une union du Tahoera'a avec les représentants locaux du Tavini Huiraatira : "nous avons déjà les anciens partis comme le Here Ai’a, le Ia Hau Noa de Bruno Sandras, et les bases du Tavini également. Avant-hier soir, le comité du Tavini de Papeete était réuni par sa présidente, Chantal Galenon. Elle m’a invité à assister à cette réunion parce que les responsables de Papeete avaient des questions à me poser. Ils m’en ont posé pendant une heure. J’ai répondu à toutes ces questions. Ensuite, il y a eu un vote démocratique. Sur la cinquantaine de responsables présents, ça a été quasiment à l’unanimité. Il n’y a eu qu’une seule voix contre et deux abstentions."En guise de feuille de route pour les prochaines municipale à Papeete, le leader du Tahoera’a ébauche les grandes lignes d’un programme à portée sociale, tourné vers les quartiers populaires de la ville. Il explique que avoir "sillonné Papeete" depuis 6 mois, "pour savoir quelle est la situation" : "Nous avons fait tout Titioro, depuis le fond de la vallée, jusqu’à Vaitavatava. Nous avons fait également Mamao. Nous avons fait Tipaerui. Là aussi, il faut voir dans quelles conditions vivent ces populations, perchées sur les collines de chaque côté de la vallée. Lorsqu’ils vont construire leur cabane, il faut monter tôle par tôle, contre-plaqué par contre-plaqué, morceau de bois par morceau de bois… Mais c’est effarant. Et jamais rien n’a été fait pour ces populations. A Puea, vous avez un caniveau qui passe en plein milieu des logements, sous les maisons, avec toutes les saletés que ça peut drainer. Rien n’a été fait. A Vaininiore, c’est pareil. C’est à la suite de toutes ces visites que j’ai décidé de me présenter à Papeete. Je veux aider cette population."