Moorea, record mondial du taux d'Airbnb ?

L'importance d'Airbnb dans le développement d'une offre d'hébergement alternatif peut aussi renvoyer à la problématique de l’accès au logement. Ce double phénomène peut s'apprécier à l'aide de deux calculs : soit en comparant le nombre de logements proposés sur la plateforme avec le nombre total de résidences sur la commune concernée, soit en calculant le nombre de logements proposés pour 1 000 habitants de la commune. Avec un taux de 6,4% de logements "airbnbisés" et un ratio de 29 Airbnb pour 1 000 habitants, Paris fait figure de référence, notamment en Europe où la capitale française devance très largement Londres, Berlin, Amsterdam, Rome ou encore Barcelone. Des chiffres qui avait incité la maire de Paris à prendre des mesures drastiques visant à réduire le phénomène.Mais avec un ratio de 29,5 logements pour 1 000 habitantset surtout un taux de 8,5% des logements "airbnbisés", Moorea supplante largement la capitale française mais aussi Bora Bora (6%) et Tahiti (2,4%). Des petits indicateurs qui permettent ainsi d'apprécier l'ampleur du phénomène sur l'ile sœur où les logements concernés sont surtout situés à Tiahura, Maharepa et Temae, soit aux abords des hôtels de luxe de l'île. Un marché à Moorea relativement plus important mais également plus diversifié. Un visiteur peut en effet y trouver autant de logements avec une chambre (28% de l'offre globale), qu'avec deux (28%) ou trois chambres (24%) sur une période plus longue dans l'année. En effet, plus d'un logement sur deux (58%) est proposé à la location plus de six mois dans l'année et près d'un logement sur trois (29%) est effectivement réservé plus de 181 jours par an par des clients de ces plate-formes.