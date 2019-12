Airbnb, le marché qui vaut 4 milliards

Conséquence possible de ces revenus alléchants et de l'intensification de l’"airbnbisation" de la Polynésie, l'offre de location "classique" sur le marché immobilier semble connaître des difficultés. Il est vrai qu'avec un revenu moyen journalier par logement entier loué qui atteint 20 650 Fcfp, moyenne qui comprend la location et le nettoyage mais non les frais de service facturés par la plateforme garantissant le paiement, le désintérêt pour proposer un bien à la location à l'année dans un cadre réglementaire plus contraignant peut aisément s'expliquer. La Cour de Justice européenne a par ailleurs jugé la semaine dernière, à la demande de la France, que les prestations fournies par Airbnb ne relevaient pas de l'activité immobilière, renforçant ainsi l'écart de traitement entre les obligations des uns et des autres.



Une raréfaction des logements qui a pour conséquence une augmentation des loyers des résidences disponibles à la location. D'après l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), l'indice relatif aux loyers réels a augmenté de 7,5 points depuis décembre 2017 alors qu'il avait baissé dans les même proportions entre 2010 et 2017. Des possibles effets négatifs qui se retrouvent peu dans les résultats des établissements hôteliers. En effet, le coefficient moyen de remplissage, le nombre et le revenu moyen de chambres vendues des hôtels ont progressé entre le premier semestre 2018 et le premier semestre 2019, suggérant ainsi que les établissements hôteliers ont peu souffert de l'offre des particuliers pourtant forte comme à Moorea (voir encadré page ci-contre). De surcroit, les deux mois où l'offre des particuliers est la plus importante correspond à la période où les capacités hôtelières sont les plus sollicitées. Ainsi, chaque année en juillet et en août, une hausse de l'offre Airbnb de 15 à 25% par rapport au mois de juin est enregistrée. Une période de vacances où de nombreux résidents quittent le territoire mais qui est également mise à profit pour avoir une rentrée d'argent avant une autre rentrée, scolaire.



Un ensemble de constats et une évolution des pratiques qui conduisent notamment le gouvernement à accentuer sa réflexion sur l'impact en matière de tourisme. Le ministère de Nicole Bouteau vient ainsi de lancer une consultation pour définir un plan de développement de l’offre d’hébergement touristique terrestre marchand dans lequel des synergies entre hôtels, pensions et meublés de tourisme doivent être optimisées pour que le "nouvel élan touristique" constaté perdure.