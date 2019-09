Menace de grève à l'Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort

Alors que la grève s'enlise à l'Intercontinental Moorea, un nouveau préavis de grève a été déposé mardi par la confédération syndicale O Oe To Oe Rima à l'Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort. Sept points de revendications figurent sur ce préavis de grève parmi lesquels, la transformation des contrats extras de plus de trois ans en contrat à durée indéterminé, l'augmentation du taux du "Service charge", le paiement de la prime de nuit ou encore une augmentation de salaire de 6%.Faute d'accord entre la direction et la confédération syndicale, la grève prendra effet le 16 septembre à minuit.Pour rappel le 2 septembre dernier O Oe To Oe Rima avait déposé un préavis de grève à l'Intercontinental Tahiti avant de finalement renoncer au mouvement sans accord de sortie de crise.De l'aveu des responsables de la confédération syndicale, ce mouvement social était également justifié comme un acte de solidarité ouvrière avec les salariés de l’Intercontinental Moorea, en grève depuis le 29 août. Dans l’établissement hôtelier de l’île sœur la principale demande concerne la réintégration de quatre employés de cuisine mis à pied à titre conservatoire depuis trois semaines.