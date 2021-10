Meilleur apprenti : Kylie Teivao décroche l’or en France

Kylie Teivao est déjà titulaire d’une médaille d'or régionale en catégorie Arts de la table. Les détails de l'épreuve pour le concours du Meilleur apprenti de France lui ont été communiqués en juillet dernier. Elle était notamment testée sur sa connaissance des produits tels que fromages. Elle savait qu'elle serait évaluée sur de la création de cocktails sans alcool, d’un flambage, sur la mise en place d'une table, d’un décor floral, ou encore sur ses capacités commerciales. Elle a également été évaluée sur son attitude lors d’un entretien d'embauche. “Je m'entraîne tous les soirs aux épreuves avec des répétitions au restaurant du lycée". Pour le concours du Meilleur apprenti de France, Kulie Teivao a été coachée par ses professeurs, en particulier par Vaiana Mihuraa. Après son BTS, la jeune lauréate ambitionne d'ouvrir son propre restaurant ou de diriger un palace en France. Elève en première année de BTS Management en hôtellerie et restauration (MHR), la jeune Kylie Teivao, 18 ans, a décroché mercredi une médaille d’or en catégorie Arts de la table au concours du Meilleur apprenti de France, à l’issue des épreuves organisées mercredi soir à Paris (8) dans les locaux du prestigieux hôtel Bristol.C’est la première fois que la Polynésie est représentée en catégorie Arts de la table à ce concours d’excellence. Et cette tentative salue une fois de plus la qualité de la formation dispensée au lycée hôtelier de Tahiti, après la médaille d'or obtenue début octobre par Juliano Hiriga, meilleur apprenti de France dans la spécialisation cuisine froide.Kylie Teivao est déjà titulaire d’une médaille d'or régionale en catégorie Arts de la table. Les détails de l'épreuve pour le concours du Meilleur apprenti de France lui ont été communiqués en juillet dernier. Elle était notamment testée sur sa connaissance des produits tels que fromages. Elle savait qu'elle serait évaluée sur de la création de cocktails sans alcool, d’un flambage, sur la mise en place d'une table, d’un décor floral, ou encore sur ses capacités commerciales. Elle a également été évaluée sur son attitude lors d’un entretien d'embauche. “Je m'entraîne tous les soirs aux épreuves avec des répétitions au restaurant du lycée". Pour le concours du Meilleur apprenti de France, Kulie Teivao a été coachée par ses professeurs, en particulier par Vaiana Mihuraa. Après son BTS, la jeune lauréate ambitionne d'ouvrir son propre restaurant ou de diriger un palace en France.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 20 Octobre 2021 à 10:41 | Lu 217 fois