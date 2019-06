Me Koubbi, avocat de Temaru : "Ce procès est une insulte et une riposte"

FAA'A, le 15 juin 2019. A trois jours de l'ouverture du procès de Radio Tefana, Me Koubbi, avocat d'Oscar Temaru, a souligné que "ce procès est une insulte et une riposte". "Ce procès est politique", a-t-il insisté ce samedi lors du congrès du Tavini.





Alors que le maire de Faa'a, Oscar Temaru, est cité à comparaître ce mardi 18 juin devant le tribunal correctionnel, le Tavini Huira'atira était réuni en congrès ce vendredi et ce samedi. L'occasion pour le conseil parisien d'Oscar Temaru, Me Koubbi, d'expliquer devant les militants la ligne qu'il défendra devant les magistrats.



Le tavana de Faa'a est soupçonné des délits de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt dans l’affaire Radio Tefana. "Ce procès est une insulte et une riposte", a souligné Me Koubbi, renommé "Tavita" par les militants. "Qui pourrait une seconde parmi vous penser que le président Oscar Temaru soit malhonnête ? ", a-t-il interpellé avant de souligner : " Oscar Temaru a obtenu deux choses gênantes. D'abord, la réinscription de la Polynésie française sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser. En riposte immédiate, il y a eu une enquête préliminaire ouverte, qui ne repose sur rien de réel. Puis, il y a eu un dépôt de plainte pour crime contre l'humanité du fait des 193 essais nucléaires dont votre pays a eu à souffrir. Oscar Temaru a alors été placé en garde à vue." Pour Me Koubbi, "ce procès est politique".



L'avocat Stanley Cross a ensuite pris la parole et expliqué qu'il avait ressorti "sa robe d'avocat" car il ne voulait pas être "le spectateur de l'assassinat politique d'Oscar Temaru".



Lors du procès, Oscar Temaru sera défendu par Me Koubbi et Me Jourdainne. L'avocat Stanley Cross représentera la commune de Faa'a.