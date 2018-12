Affaire Radio Tefana : le parquet clame son indépendance

PAPEETE, le 30 novembre 2018 - Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, le procureur de la République, Hervé Leroy, a abordé l’affaire dite "Radio Tefana" en indiquant que le parquet n’avait reçu "aucune instruction" quant au calendrier de l’enquête. Plus tôt dans la journée, le Tavini avait réitéré ses accusations.



Le 29 novembre dernier, Oscar Temaru, Heinui Lecaill et Victor Maamatuaiahutapu ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Section de recherches (SR) dans le cadre de l’affaire dite radio Tefana, plus de quatre ans après l'ouverture d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts.



Selon le procureur de la République, qui a tenu une conférence de presse ce vendredi, "leurs auditions ont eu pour objet de déterminer les conditions et les motifs qui ont présidé à l’attribution de subventions communales conséquentes et à la mise à disposition d’employés municipaux : 7 puis 2 sur la période 2009-2017 étant observé que le montant de ces subventions fut de 110,66 millions de francs de 2010 à 2013 et 81,85 millions de francs de 2014 à 2017 et que la masse salariale pesant sur la commune fut de 80 713 569 francs concernant 7 employés municipaux détachés à la radio de 2009 à mai 2017 et de 72 944 670 francs d’octobre 2009 à mai 2017 pour 2 employés municipaux sédentarisés à la radio après la réintégration en février 2010 de 5 autres agents dans les services municipaux".