Masques obligatoires : l'agglomération se met au pli

Le port du masque était jusqu’à présent obligatoire dans les commerces, les lieux clos et établissements recevant du public. Cette mesure est désormais considérablement élargie par un arrêté adopté jeudi par le haut-commissaire. Pour l’instant, sont concernées toutes les personnes âgées de plus de 11 ans sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française, et ce jusqu’au 15 septembre.Le masque est dorénavant obligatoire lors de tous les rassemblements de plus de 10 personnes sur l’espace public, dans les marchés couverts, fêtes foraines, aux alentours immédiats des marchés, aéroports, gares maritimes et lieux de culte. Il est également exigé aux abords immédiats des établissements scolaires et d’enseignement supérieur, des crèches et garderies, dans les espaces verts, parcs publics et parcs de loisirs sur l’ensemble du territoire polynésien.Pour compléter ce dispositif, comme annoncé lundi par Dominique Sorain, une concertation a été engagée entre les services de l’État et les maires polynésiens pour l’identification des zones très fréquentées de leur commune. Dans l’agglomération urbaine, seules trois communes ont transmis les informations nécessaires à temps pour annexer ce zonage au texte publié jeudi par le haut-commissariat : Papeete, Pirae et Arue.- À Papeete, la zone de forte affluence où le port du masque est obligatoire comprend le bloc compris entre le marché de Papeete et le centre Vaima.- La commune de Pirae a identifié 36 lieux de forte fréquentation. Outre aux abords des établissements scolaires, des établissements publics et des parcs de la commune, le port d’un masque est obligatoire dans l’enceinte de tous les établissements sportifs.- À Arue, en dehors des zones déjà visées par l’arrêté du haut-commissaire, le port du masque est rendu obligatoire sur les trois sites sportifs de la commune et dans les deux cimetières municipaux.Un arrêté modificatif doit intégrer les zones identifiées par les communes de Faa’a, Punaauia et Mahina, probablement dès la semaine prochaine.- Contactée jeudi, la mairie de Faa’a indiquait avoir identifié 37 zones de forte fréquentation sur son territoire. Celles-ci ciblent entre autres les abords de tous les établissements scolaires déjà visés par l’arrêté HC de jeudi. Mais la commune suggère aussi d’imposer le port du masque dans les espaces publics de part et d’autre de la pointe Tata’a, à Vaitupa, au stade Ganivet, sur le site de Outuaraea et dans la zone de la stèle de Tavararo.- La commune de Mahina indique de son côté avoir identifié une centaine de lieux où le masque devrait être rendu obligatoire. En plus des zones déjà identifiées par défaut dans l’arrêté publié jeudi par le haut-commissariat, la commune des shérifs suggère de rendre le masque obligatoire sur tous les parkings des commerces, au parking de la Pointe Vénus, aux alentours de la contre-allée de Hitimahana et sur les sites de Orofara et de Ahonu.- Une réflexion était toujours en cours jeudi à la mairie de Punaauia, pour qui l’arrêté du haut-commissariat publié dans la journée intègre par défaut la plupart des secteurs de l’espace public qui peuvent éventuellement être propices à une forte affluence.