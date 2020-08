​Le masque obligatoire dans l’hyper-centre de Papeete

Tahiti, le 26 août 2020 - Le port du masque est rendu obligatoire dans les espaces publics de l’hyper-centre de Papeete, dans le cadre des restrictions sanitaires annoncées cette semaine pour contrer la propagation du virus.



Le port du masque doit être rendu obligatoire dès vendredi, et pour l’instant jusqu’au 15 septembre, pour tous les piétons à partir de l'âge de 11 ans qui circulent dans l’hyper-centre de Papeete. Plus précisément, ce périmètre d’obligation en centre-ville est délimité par la rue François Cardella, l’avenue du Général Foch, la promenade de Nice et le trottoir commerçant du boulevard Pomare, sur le front de mer. Il inclut la rue du 22 septembre et la rue Jeanne d’Arc. Sont concernés tous les espaces publics compris dans cette zone, et les trottoirs situés de part et d’autre des rues qui encadrent ce périmètre.



Ce zonage est le résultat d’une concertation initiée lundi entre les services de la mairie de Papeete et ceux du haut-commissariat. Il doit encore être officialisé par un arrêté du haut-commissaire dont la publication est prévue vendredi. Pour l’instant, ce périmètre s’intéresse aux zones de forte fréquentation piétonne de la capitale polynésienne. Il a été défini à la demande du haut-commissariat.

"C’est une zone test", explique Rémy Brillant, le directeur général des services de la mairie de Papeete. En effet, un possible élargissement de ce périmètre en direction de la gare maritime pourrait être imposé en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Pour l’instant, au nombre des lieux de forte fréquentation piétonne, sont compris le quartier du marché de Papeete, la gare routière et les alentours du centre Vaima.