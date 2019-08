Marguerite Temaiana apporte une 10e médaille d’or à Tahiti

Tahiti a pu obtenir une nouvelle médaille d’or grâce à la victoire de Marguerite Temaiana dans la catégorie V1 vétéran dame sur un parcours de 16 km. Marguerite Temaiana avait une cinquantaine de mètres d’avance à mi-course et a pu continuer son effort jusqu’au bout et s'imposer avec une trentaine de mètres d'avance sur sa poursuivante, l'Allemande Laura Birse. La Néozélandaise Nicky Kingi arrive en troisième position.La médaillée d'argent Laura Birse avait ramé la veille dans la catégorie V6 open dame, ce qui n'était pas le cas de Marguerite qui a pu ainsi se préserver. Marguerite a pu ainsi s’imposer sur un plan d’eau calme et ensoleillé. Tahiti a donc deux médailles d’or d’avance sur l’Australie alors qu’il ne reste plus que deux courses avant la fin des championnats : la course V6 open homme et la course V1 vétéran 50 homme.