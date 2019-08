Tahiti n’a plus qu’une médaille d’or d’avance

PAPEETE, le 14 août 2019 – Tahiti n’a plus qu’une seule médaille d’or d’avance sur l’Australie au classement des médailles des championnats du monde de va’a marathon qui se déroulent actuellement en Australie, suite à la quatrième et avant-dernière journée de compétition.



Alors que Tahiti avait une avance confortable de quatre médailles d’or sur l’Australie suite à la troisième journée, la quatrième journée de compétition a permis à l’Australie de remporter quatre médailles d’or. Le pays hôte talonne désormais Tahiti alors qu’il reste seulement trois courses au programme.



Pas de médaille d’or aujourd’hui pour Tahiti



Il n’y avait pas de représentante tahitienne dans la course V1 vétéran 70 dame et, chez les hommes, Jean Yves Regnard obtient une médaille de bronze. Il n’y avait pas non plus de représentantes tahitiennes dans la catégorie V6 vétéran dame 60, ni dans la catégorie Para dame VL3. Dans la catégorie reine féminine V6 open dame, c’est l’Australie qui gagne devant la Nouvelle-Zélande et Tahiti.



Trois catégories doivent encore concourir lors de la cinquième et dernière journée. La catégorie V1 vétéran dame avec Marguerite Temaiana, la catégorie reine V6 open men représentée par Shell Va’a et enfin la catégorie V1 vétéran homme 50 représentée par Heitara Kévin Céran-Jérusalémy Tehahe, le père de Kévin Céran-Jérusalémy.



Il ne devrait en théorie pas y avoir de problème dans ces catégories, Tahiti devrait donc logiquement remporter ces deuxièmes championnats du monde de va’a marathon.