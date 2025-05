Marche arrière pour le code à Taravao

Tahiti, le 5 mai 2025 – Depuis 2023, l’examen du code de la route est accessible une fois par mois à la Presqu’île. En raison d’un manque d’inspecteurs, l’initiative est temporairement suspendue par la Direction des transports terrestres (DTT). L’an dernier, 600 candidats ont bénéficié de ce dispositif de proximité, qui devrait être reconduit dans les “semaines ou mois” à venir.





Nous vous en parlions il y a un an, jour pour jour. Depuis 2023, dans la continuité de l’ouverture d’une antenne de la Direction des transports terrestres à Taravao,



Mais cette belle initiative a été freinée dans son élan. “Jeudi 24 avril, suite au report de l’examen qui devait initialement se faire le 14 avril, on a appris qu’il n’y aurait plus d’examen à Taravao en raison d’un manque de personnels à la DTT”, explique une référente de l’Auto-école de la Presqu’île. “On espère que c’est temporaire, car ça fait 52 candidats par mois, 26 par auto-école, qui vont devoir retourner sur la ville, soit un peu plus de 600 candidats par an. Ça arrangeait beaucoup de monde.”

“Pérenniser ce service”

Cette logique de proximité est tout autant appréciée chez Fenua iti auto-école. “Même si on fait passer plus d’élèves à Pirae qu’à Taravao, le quota était rempli facilement en privilégiant les candidats des communes éloignées. On propose aussi des préparations délocalisées dans les communes : on a cette démarche d’aller vers la population, donc c’est dommage de perdre cet examen à Taravao. On espère qu’une solution pourra être trouvée pour pérenniser ce service. On est même preneur de davantage de sessions à la Presqu’île, deux fois par mois ou plus”, ajoute Mareva Lavagne, en tant que responsable administrative.



Déboussolés, les candidats n’ont pas d’autre choix que de s’adapter, comme René, résident de Tautira de 27 ans : “J’ai pu tenter une fois l’examen du code à Taravao. C’était arrangeant pour le trajet avec moins de stress. J’ai fait six fautes, donc je vais devoir repasser mon code en ville. Je vais me débrouiller pour arriver à l’heure, mais j’espère que l’examen pourra être remis en place à Taravao pour nos enfants.”



​Recruter pour “un retour à la normale” Interrogée par téléphone, la directrice adjointe des Transports terrestres confirme les enjeux de ressources humaines. “On a eu trois départs d’inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière : un départ à la retraite et deux départs qui n’étaient pas anticipables, suite à des concours pour des reconversions professionnelles”, explique Sandra Forlini. Le nombre de professionnels concernés se retrouve quasiment réduit de moitié, passant de sept à quatre. Mais la référente tient à rassurer au sujet de cette situation temporaire : “C’est une question de semaines ou de mois. On espère un retour à la normale le plus rapidement possible. C’est profitable à la population de la Presqu’île et c’est dans notre politique publique de favoriser cette déconcentration des activités”. Le processus de recrutement pour ces postes “spécifiques” a déjà commencé.

