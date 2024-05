Des sessions d’examen du code à Taravao

Tahiti, le 6 mai 2024 – Depuis l’an dernier, chaque mois, c’est une petite révolution pour une cinquantaine de candidats à l’examen du code de la route résidant à la Presqu’île. Fini le stress du trajet vers Pirae ! En revanche, l’épreuve de la conduite n’est toujours pas envisageable au sud de Tahiti.



Comme annoncé en 2021 lors de l’inauguration de l’antenne de la Direction des Transports Terrestres (DTT) à Taravao, cette première étape vers l’obtention du permis de conduire est désormais délocalisée une fois par mois au sud de Tahiti, à l’image de Raiatea, Huahine et Bora Bora. “En 2023, on a commencé par louer une salle polyvalente, et depuis cette année, c’est le Sefi qui nous met à disposition une salle de formation tous les premiers lundis du mois. L’objectif, c’est de se rapprocher au mieux des usagers”, indique le chef de la DTT, Lucien Pommiez.



“Plus pratique et moins stressant”

Chaque mois, ce dispositif épargne à une cinquantaine de candidats de tous âges inscrits dans les deux auto-écoles de Taravao un long trajet aux heures de pointe jusqu’à Pirae. “Ça évite aux candidats de quitter très tôt en bus, vers 3 ou 4 heures du matin pour ceux qui habitent à Tautira ou Teahupo’o, pour un examen à 8 heures. Le risque, c’est de reporter le passage de l’examen de plusieurs semaines. Passer le code à Taravao, c’est plus pratique et beaucoup moins stressant”, remarque Renda Eliazord, responsable d’Auto-école Presqu’île. “Ça facilite le passage de l’examen pour beaucoup d’élèves. C’est une solution bénéfique”, confirme Jeffrey Bodo, co-gérant de Fenua iti auto-école. Dans ce même souci de proximité, les deux enseignes dispensent également des cours de code de Tautira à Vairao, en passant par Teva i Uta et Hitia’a O Te Ra, en partenariat avec les communes.



Avec un quota fixé à 26 candidats par auto-école et un taux de réussite en Polynésie de l’ordre de 30%, une seconde session mensuelle de l’examen du code de la route serait la bienvenue pour les professionnels de la Presqu’île et leurs élèves. “C’est rassurant et c’est plus simple à Taravao”, reconnaît Stéphanie Teotahi, candidate de Pueu. “On va pouvoir me déposer en voiture. Si j’avais dû aller en ville, je n’aurais pas eu d’autre choix que de prendre le bus.”



Et la conduite ?

Une fois le code en poche, reste l’étape fatidique de la conduite. Pour l’heure, cet examen pratique d’une trentaine de minutes n’est toujours pas envisageable au sud de Tahiti. “Il faut réunir un certain nombre de caractéristiques en termes de densité de circulation et de types d’infrastructures qui n’existent pas à Taravao, comme une voie rapide, pour garantir que le standard international est respecté”, explique Lucien Pommiez. En attendant, un autre projet est sur les rails : permettre aux professionnels, tels que les agences de location et les transporteurs, de pouvoir effectuer les contrôles techniques à la Presqu’île.



