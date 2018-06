Mahealani Amaru, lauréate polynésienne de l'Académie de l'union

PAPEETE, le 12 juin 2018 -Lauréate du diplôme d'études traditionnelles, Mahealani Amaru qui a également suivi les cours de 'orero et de culture générale de John Mairai a été admise à la classe préparatoire intégrée de l'Académie de l'union. Une seconde candidate a été déclarée admissible sur liste complémentaire polynésienne : il s'agit de Julie Pangaud.La classe préparatoire intégrée, ouverte exclusivement aux candidats résidant dans les territoires d’outremers, a pour objectif de préparer de 8 à 10 candidats aux concours des treize écoles supérieures d’art dramatique en France. Elle se déroulera de septembre 2018 à juin 2019.La classe sera installée au sein même de l’école à Saint-Priest-Taurion (Limousin), et partage les locaux de la promotion en cours, ainsi que des activités communes. Certains ateliers pourront avoir lieu au Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin.Au sein de ces deux lieux, les élèves disposeront d’un lieu de travail adapté à la pratique de l’art dramatique et d’une offre d’espaces leur permettant de développer leur travail personnel ou de répéter entre eux en dehors des heures de cours. Un concours (premier du genre) a été organisé dans toutes les collectivités d'outre-mer pour renforcer la présence des cultures ultramarines et des étudiants de ces territoires dans les écoles nationales de théâtre. En Polynésie, il a eu lieu le 17 mai dernier au Conservatoire artistique de Polynésie française.D'après communiqué