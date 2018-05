Des élèves polynésiens tentent leur chance à l’académie de l’Union

PAPEETE, le 19 mai 2018 - L’académie de l’Union est une école supérieure professionnelle de théâtre basée dans le Limousin, en France. Elle compte parmi les treize écoles supérieures d’art dramatique. Son directeur, Jean-Lambert Wild, sillonne les outremers à la recherche des talents de demain. En Polynésie, un concours a eu lieu jeudi soir, au conservatoire artistique de la Polynésie française. Huit prétendants se sont succédé devant le jury.



Ils étaient huit jeudi soir à participer au premier concours d’art dramatique organisé en Polynésie pour recruter de futurs professionnels du théâtre. Huit à tenter leur chance pour intégrer les cours de la classe préparatoire d’entrée aux grandes écoles supérieures d’art dramatique en France. Ce concours a été mis en place via une synergie d’un dispositif en alternance entre les institutions locales des outremers et l’académie de l’Union.



La classe préparatoire intégrée, ouverte exclusivement aux candidats résidant dans les territoires d’outremers, a pour objectif de préparer de 8 à 10 candidats aux concours des treize écoles supérieures d’art dramatique en France. Elle se déroulera de septembre 2018 à juin 2019.



La classe sera installée au sein même de l’école à Saint-Priest-Taurion (Limousin), et partage les locaux de la promotion en cours, ainsi que des activités communes. Certains ateliers pourront avoir lieu au Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin.



Au sein de ces deux lieux, les élèves disposeront d’un lieu de travail adapté à la pratique de l’art dramatique et d’une offre d’espaces leur permettant de développer leur travail personnel ou de répéter entre eux en dehors des heures de cours.



La formation théorique et pratique comprendra un minimum de trente-deux heures de cours hebdomadaires dispensés sur trente-deux semaines de septembre à juin. L’organisation globale des études se fera principalement sous forme de stages allant d’une à quatre semaines incluant chaque semaine une demi-journée consacrée à la culture générale et théâtrale.



Pour chaque zone (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon, île de la Réunion…), l’admission dans le cursus est décidée par un jury composé au minimum de trois personnes, comprenant un membre de l’équipe de L’Académie de l’Union (son directeur ou son responsable pédagogique), le référent de la zone, et des personnes qualifiées sur le territoire.



Pour le concours polynésien le jury était notamment composé de Jean-Lambert Wild, directeur de l’académie de l’Union, John Mairai, professeur de tahitien au conservatoire, Christine Bennett, professeur de théâtre au conservatoire, Guillaume Gay de la compagnie Caméléon ou bien encore Estelle Berruyer, représentante du service de la culture au haut-commissariat.



Nariki Guiss, élève en terminale L au lycée La Mennais s’est présenté. " Le théâtre est une grande découverte ", a-t-il indiqué avant de franchir la porte du grand auditorium. " J’en ai fait en seconde, j’ai arrêté, sans raison particulière mais très vite, ça m’a manqué. J’ai repris et suis tombé amoureux. " Stressé mais confiant, il s’est lancé. Comme les autres concurrents il avait à passer les épreuves suivantes : une scène dialoguée, un parcours libre (monologue ou toutes formes de prestation scénique), et un entretien individuel portant sur les motivations.



Le concours a duré toute la soirée. Les candidats se sont succédé face au jury qui ne les a pas ménagés. " Comment te vois-tu dans dix ans ? Tes parents sont-ils au courant de ta démarche et suive-t-il dans ton projet ? Ton pays ne te manquera-t-il pas trop ? As-tu conscience des conséquences de ton choix ? Peux-tu vivre loin d’ici ? " Ils sauront le 11 juin si leur prestation a eu du succès.