MMA - California Cage Wars : 20 secondes pour gagner par KO

, le combat a été une fois de plus expéditif. Après quelques tentatives de coup de pied avortées de Freddy Poncho Sosa, Raihere Dudes a pu placer un direct du droit dévastateur qui a mis son adversaire au tapis. Raihere s’est alors jeté sur lui pour lui asséner d’autres coups avant que l’arbitre ne stoppe le combat. Il conserve ainsi la ceinture acquise en juin dernier. . Raihere Dudes, qui fait partie du programme ambassadors de la compagnie Air Tahiti Nui, a l’opportunité de se déplacer pour participer régulièrement à des combats en Californie ou ailleurs. Son rêve ? Participer à des combats organisés par l’UFC ou le Bellator, les organisations les plus importantes de la discipline.rare dans une discipline qui n’est pas encore reconnue en métropole. Entrainements incessants, régimes alimentaires digne de l’ancienne Sparte, aussi talentueux que discret et humble, Raihere Dudes est un des combattants tahitiens les plus appréciés et suivis en Polynésie.