MMA - Californie Cage Wars : Victoire expéditive pour Raihere Dudes

Parole à Raihere Dudes :



Quelques mots sur ce combat ?



« C’était assez stressant. C’est la première fois que je combattais au California Cage of Wars et l’adversaire avait un fan club. Cela m’a mis la pression. Après, physiquement, il était imposant, du coup j’ai adopté une stratégie de combat en contre. J’ai envoyé un low kick et un enchainement de coup de poings droite-gauche qui a fait mouche. Par réflexe, il m’a amené au sol. J’ai réussi à me mettre sur lui en « ground and pound ». Il m’a donné son dos, j’en ai profité pour le soumettre en « rear neck choke », en étranglement par l’arrière. »



Tu as demandé du soutien à tes supporters ?



« Oui, donc merci à tous ceux qui ont participé à l’achat des billets pour la soirée. J'ai la chance d'avoir une île, une famille et une équipe qui sont présent physiquement et moralement pour tous mes combats. Se battre à l'extérieur, c’est toujours difficile quand il n’y a pas ta famille, tes amis, tes supporters, mais la confiance et le soutien que vous me donnez fait que je me donnerai toujours à fond pour représenter notre petite île. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Mon but reste de combattre dans les plus grandes organisations telles que l'UFC ou le Bellator MMA, mais il est aussi de montrer que nous Tahitiens pouvons atteindre le niveau mondial. Un grand merci à tous mes sponsors : ATN, Ford, Aito Sport, Vodafone, Sport & Wellness, Kyani Tahiti et Tahitian Spirulina. Merci au Team Oyama MMA and Fitness pour le fight camp, à mes frères de l’Arena ainsi qu’à Tamahau Mc Comb pour avoir été à mes côtés pendant le combat. »



« Merci enfin à mon préparateur physique Jean Eric, à mes training partners, à ma belle-famille, à ma chérie et à ma fille qui m’ont soutenu et motivé jusqu’au bout. » Propos recueillis par SB