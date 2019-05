Loi Morin : l'amendement Tetuanui plombe les indemnisations

L'application de l'amendement Tetuanui conduit aujourd’hui le rapporteur public du tribunal administratif à conclure en faveur d’un rejet de 10 de ces 12 requêtes. Le tribunal a mis sa décision en délibéré jusqu'au 4 juin.



Les deux dossiers pour lesquels il propose au tribunal d’ordonner une expertise médicale, avant de statuer sur les préjudices subis, concernent deux anciens travailleurs de Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), dans les années 60, et pour lesquels le Civen "procède par allégations" pour justifier une exposition annuelle inférieure au seuil légal.



Pour les autres demandeurs, le magistrat a conclu en faveur d’un rejet des requêtes, soit parce qu’ils sont nés postérieurement à 1974, soit parce qu’ils n’ont pas résidé, avant cette date, dans des zone géographiques reconnues comme exposées, par le Civen.



Le Comité d’indemnisation se fonde aujourd’hui en effet sur deux rapports pour renverser la présomption de causalité.



Pour la période de 1966 à 1974, le Civen se fonde sur un document de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui procède à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais atmosphériques. Ce rapport s’intéresse principalement à six essais aériens ayant entraîné des retombées immédiates et non prévues, dues aux conditions météorologiques (Rigel, Aldebaran, Acturus, Encelade, Phoebé et Centaure), les 35 autres essais aériens étant considérés à l’origine de "doses reconstituées infimes". Ce rapport établit, pour Tahiti, que les doses reconstituées entre 1966 et 1974 sont inférieures à 1 mSv/an, sauf pour l’essai Centaure de juillet 1974, qui montre qu’un adulte qui aurait séjourné sur Hitia’a o te Ra, Taravao ou Teahupoo aurait pu recevoir une dose de 2,6 mSv.



Pour la période postérieure, de 1974 à 1996, celle des essais souterrains, le Civen se réfère à un bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française édité en 2014 par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Ce rapport montre que les niveaux de radioactivité n’ont fait que diminuer depuis 1974, restant en-deçà d’1 mSv/an. Et sur cette base, les futures demandes d'indemnisation de personnes nées postérieurement à 1974 ou ayant résidé à Tahiti ailleurs que sur la côte Est, risquent fort d'être plombées par l'application de l'amendement Tetuanui.