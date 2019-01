Loi Morin modifiée : les explications du gouvernement

"la marche en arrière inacceptable qui a été faite en la matière". "Comment accepter (...) que les victimes auront à nouveau à prouver qu'elles ont été exposées à un rayonnement supérieur à un millisievert ? Comment accepter que le risque négligeable sorti à grand renfort de com' en 2017 revienne en 2019 déguisé par la fenêtre à l'aide d'un cavalier législatif ?"

"Avant la modification (...) la loi disait que sans une absolue certitude qu'une victime n'a reçu aucune expositions aux radiations nucléaires le Civen se devait d'indemniser la victime. Le Conseil d'Etat est allé dans ce sens en juin 2017."

"Aujourd'hui par des manœuvres plus que douteuses sur le plan constitutionnel et sur le plan moral, la reformulation de la loi reprend précisément les arguments qu'utilisait déjà le Civen pour refuser les indemnisations depuis plusieurs années",

"Dix dossiers sur lesquels le rapporteur du tribunal administratif de Papeete avait donné raison aux requérants sont aujourd’hui suspendus du fait des amendements au projet de loi de finances 2019 (...). Combien de dossiers en cours et futurs vont souffrir de ces modifications ? On voudrait transformer le Civen en machine à ne pas indemniser on ne s'y prendrait pas autrement pour le plus grand bonheur des finances de l'Etat et au grand dam des victimes des essais nucléaires."

Fin décembre, la loi Morin, prévoyant l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, a été modifiée . La loi prévoit désormais une exposition minimale aux rayonnements ionisants pour contrecarrer le principe de causalité dont bénéficiaient jusqu’à présent les demandeurs. Le député Moetai Brotherson a interpellé le gouvernement ce mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée national sur, demande l'élu polynésien avant de noter :assure Moetai Brotherson.