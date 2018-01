Les sélectives du Championnat du monde de Va'a-vitesse en direct sur TNTV ce week-end

PAPEETE, le 22 janvier 2018 - Partenaire des 18ème Championnats du Monde de Va’a – Vitesse, Tahiti 2018, TNTV retransmettra en direct les Sélectives sur son antenne et sur le net, les samedi 27 et dimanche 28 janvier.Olivier Huc commentera les courses, accompagné d’un consultant technique. Il sera épaulé en mer par André Vohi, qui suivra les rameurs d'au plus près.A terre, Oriano Tefau ira à la rencontre des organisateurs, des sportifs et du public pour recueillir leurs impressions à chaud. Equipée de drones, l'équipe de TNTV vous proposera également de suivre les courses depuis le ciel.Des images exceptionnelles de terre, de mer et du ciel ! Du 26 au 28 janvier, les journaux de la rédaction à 18h00 en tahitien et 18h30 en français seront largement consacrés à la compétition.