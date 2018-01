Des sélectives en amont du Championnat du monde de va'a

" On demande à nos clubs de venir participer à nos sélectives pour présenter nos meilleurs athlètes aux championnats. Une équipe de cadet des Marquises sera présente. Du 16 au 23 février, il y aura les jeux inter-îles à Bora Bora, et juste après nous ferons, nos sélectives clubs aux Raromatai ", rappelle Rodolphe Apuarii.



Il faut savoir que pour les championnats du monde de va'a en vitesse, " tous les pays engagés ont déjà trois couloirs en V1. Et tous ceux qui ont gagné des médailles (Or, Argent et Bronze), lors du championnat du monde en Australie en 2016, gagnent un couloir supplémentaire. Dans la catégorie Junior Homme, la sélection tahitienne avait raflé les trois médailles, ce qui vaut six couloirs pour la Polynésie, en V1 junior garçon ", précise le président de la fédération tahitienne de va'a.



L'enjeu sera donc de taille pour les rameurs, à la fin du mois de janvier. Mais encore faut-il être prêt physiquement, et là, le président de la fédération émet quelques doutes. " Une grande partie n'a pas encore repris les entrainements. Donc, ça risque de les pénaliser parce qu'ils ne sont pas prêts et ça va être un peu dur pour démarrer.Si on parle des courses de vitesse, ce n'est pas évident, parce que la plupart des courses que nous avons sur l'année c'est du marathon, et la vitesse est assez spécifique et les entrainements sont différents. Il faut donner du début à la fin. Alors que pour le marathon, c'est 4 heures d'entrainement sur une longue distance, c'est une course d'endurance. "



En effet, après la Hawaiki Nui Va'a, nos 'aito peinent à se relancer dans le bain, en début d'année. Mais s'ils veulent décrocher un grand nombre de médailles, en juillet, il va falloir redoubler d'efforts. Surtout que les néo-zélandais donneront du fil à retordre à nos athlètes. " Ils devraient être 500 à venir en Polynésie, en juillet ". La sélection tahitienne devrait être composée de 633 rameurs. L'an dernier, lors des championnats du monde en marathon, nos équipes ont raflé 10 médailles sur 12.



La fédération tahitienne de va'a compte plus de 4 500 licenciés.