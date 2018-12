Les réservoirs d'eau de Saint-Hilaire à sec

Pour permettre le réapprovisionnement en eau des bassins de Saint-Hilaire, le service hydraulique de la mairie a décidé d'interrompre la distribution en eau dans plusieurs quartiers de la zone, ce jeudi soir, "pour une durée indéterminée". "Ce qui se passe en réalité, c'est que l'on va prendre l'eau du forage dans la nappe phréatique, et on l'amène ensuite vers les hauteurs pour approvisionner les bassins. Et pour cette opération, nous sommes obligés de procéder à la fermeture des vannes."



En attendant le rétablissement du service, ce sont ainsi près de 300 familles qui se sont retrouvées sans eau courante à leurs robinets. Sur les réseaux sociaux, des internautes se sont ainsi plaints du manque d'informations et de communication des services de la mairie, "on rentre à 17 h du travail et déjà pas d’eau ! Comment voulez-vous que l'on prenne nos dispositions dans ces conditions ?"



D'autres se plaignent par ailleurs des coupures d'eau et des fuites très fréquentes : "À Teapiri, il y a tout le temps des coupures d'eau, ce n'est pas nouveau. Il y aussi des fuites d'eau importantes que les services de la mairie ne réparent jamais, ou mal. Donc c'est normal que les bassins se vident."



Notons que la Chambre territoriale des comptes (CTC), dans un rapport publié en juin dernier sur la gestion financière de la commune de Faa’a, avait pointé du doigt “des services environnementaux (eau, assainissement, déchets) insuffisamment développés et déficitaires”.