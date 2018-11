La saison chaude risque d'être très pluvieuse

La sécheresse, une situation très critique aux Marquises et aux Tuamotu nord



Toutes les îles de l'archipel des Marquises et les atolls situés au nord des Tuamotu connaissent actuellement une sécheresse inédite depuis plus de dix ans avec des taux de pluviométrie deux fois moins élevés que les normales saisonnières.

La saison des pluies, qui se situe plus tard pendant les mois de mars et avril, a été catastrophique en 2018. A titre d'exemple, Atuona, à Hiva Oa aux Marquises n'a reçu au mois d'avril pratiquement aucune goutte de pluie, alors que c'est habituellement le deuxième mois le plus pluvieux de l'année.

Et cette situation ne risque pas de s'arranger, car selon les prévisions de Météo-France, "le cumul de précipitation aux Marquises devrait être inférieur aux valeurs normalement observées et la moyenne des températures devrait être proche des normales saisonnières. L’indice de confiance de la prévision est élevé pour les précipitations et pour les températures". La distribution d'eau risque être particulièrement surveillée.