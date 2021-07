Les lourds à l'honneur pour la deuxième soirée de MMA

Lire aussi >> Le MMA fait le show pour sa première au fenua

Des combats de qualités, aucun blessé et des retombées plus que positives après une première réussie, en juin dernier. Le MMA revient le 7 août, à Mahina toujours, pour une deuxième soirée de combats organisée une nouvelle fois par Tahiti Xtrem Art, avec Bernard Di Rollo à la baguette. Ce dernier avait fait appel à Raihere Dudes pour composer la "fight card" de la première soirée. Cette fois-ci, le programme a été concocté par Henri Burns, avec 12 combats prévus dans l'octogone polynésien. À noter qu'aucun combat féminin n'est prévu. "On a eu un retrait concernant une combattante. Son entraîneur ne la sentait pas prête", a précisé Bernard Di Rollo, jeudi, en conférence de presse.Pour cette nouvelle soirée, la catégorie des lourds sera mise à l'honneur. Normal, serait-on tenté de dire, avec Henri Burns aux commandes de la fight card. Sur les 12 combats, sept opposeront des athlètes des catégories lourd au super-lourd (+ 120 kg).Les jeunes espoirs de la discipline ouvriront le bal. En U18, chez les mi-lourds, le taekwondoiste Ariihei Lehartel, déjà présent sur la carte de juin, est de retour dans l'octogone pour décrocher une nouvelle victoire. Il fera face à Teaonui Urvoy, licencié au Moorea MMA, club fondé par Henri Burns. Puis suivra le combat en U21, chez les lourds, opposant Kaua'i Coquil, champion du monde de jiu-jitsu, à Haavini Atiu, de Bora Bora, et spécialiste de boxe anglaise. "Ça va être une belle opposition de style entre deux athlètes qui sont très forts dans leur discipline respective", a indiqué Henri Burns.Entrée en scène ensuite des séniors. On retrouvera notamment, dans la catégorie des mi-moyen, Julian Schlouch, vainqueur de son combat en juin dernier face à Heremoana Camuzet. Pour son deuxième combat dans un octogone, le protégé de Keoni Terorotua sera opposé à Raihiti Mairau.Place ensuite aux deux grosses affiches de la soirée. Le co main event d'abord verra s'affronter Aremiti Tinirau, licencié au Huahine Xtrem Arts, et Miguel Hopuetai, de Blackhouse Tahiti. Tinirau a déjà quelques belles références sur son CV. Il a notamment combattu aux États-Unis dans la promotion Epic Fighting et a participé l'année dernière aux Oceania de MMA. Miguel Hopuetai, pour sa part, est plus connu dans le monde de l'haltérophilie et de la force athlétique. "Personne ne voulait se mettre en face de Aremiti Tinirau. Finalement, Miguel Hopuetai s'est présenté. C'est un élève de Teiki Nauta et c'est un athlète accompli", a expliqué Henri Burns.Enfin, le main event de cette deuxième soirée de MMA polynésien opposera Loic Tautu à Amoroa Atiu, dans la catégorie des super-lourds. Tautu est un véritable touche-à-tout des sports des combats et notamment de la lutte. Amoroa Atiu, de Bora Bora, est de son côté un boxeur bien connu au fenua et vainqueur notamment du Challenge Maco Nena. "Ça va être un beau feu d'artifice. J'espère que l'octogone sera bien accroché parce que ça va cogner fort", a annoncé Henri Burns.