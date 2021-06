Le MMA fait le show pour sa première au fenua

Puis les séniors sont entrés en scène 17 heures. L'un des combats les plus attendus de la soirée était l'opposition entre le surfeur professionnel Lorenzo Avvenenti (Te Aro MMA) et Vahitu Tapare (Huahine Xtrem Art), spécialiste du judo. Le premier cité a eu du mal a existé au cours de l'affrontement. Le combattant de Huahine, dominant dans les phases de pied-poing, a fait beaucoup de mal à son adversaire avec ses crochets et ses low-kick. Et finalement dans la dernière reprise, Vahitu Tapare a parachevé son œuvre sur un étranglement obligeant Lorenzo Avvenenti à se soumettre et à abandonner.



C'était au tour ensuite de Bernard Teinaore (Te Aro MMA) et de Vatea Maiterai (Huahine Xtrem Art), dans la catégorie des super-lourds, de faire leur entrée dans l'octogone. Et il a fallu moins d'un round à Teinaore pour venir à bout de son adversaire. Sur un take-down il a emmené son adversaire au sol avant de le finir sur une phase de “ground and pound” (coup au sol) qui a contraint l'arbitre à arrêter le combat. “Je voulais faire un peu de tout ce soir. Du striking, du grappling et soumission si besoin. Mais le plus important c'était emmener mon adversaire là où j'étais le plus fort”, a indiqué Bernard Teinaore à l'issue de son combat.