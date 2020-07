Les inscriptions pour la Ronde Tahitienne sont ouvertes

Décalée au 13 septembre à cause de l'épidémie de coronavirus, les inscriptions pour la 9édition de la Ronde Tahitienne sont ouvertes depuis jeudi sur le site fenuamoove.pf. Comme chaque année trois courses sont au programme : la "Ronde Loisir" de 15 kilomètres, la "Petite Ronde" de 55 kilomètres, et l'épreuve reine, "la Grande Ronde" de 110 kilomètres qui mènera les cyclistes du parc Bougainville à Taravao par la côte est et retour ensuite à Papeete où l'arrivée sera jugée.Rappelons que la précédente édition de la Ronde Tahitienne avait rassemblé 629 participants, dont 225 étrangers. Jérome Coppel, ancien coureur professionnel s'était alors imposé sur la Grande Ronde.Les amateurs de vélo pourront également s'inscrire pour le Gran Fondo Teva i Uta qui se tiendra le 9 août, et qui consiste en un contre la montre individuel de 16 kilomètres. A noter que le Gran Fondo Teva i Uta et la Ronde Tahitienne s'inscrivent dans le Challenge Cyclosport OPT.