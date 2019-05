Cyclisme – La Ronde Tahitienne : Une édition 2019 exceptionnelle

Parole à Kahiri Endeler, 3e au scratch 110 km :



Quelques mots sur ta course ?



« C’était un peu difficile au début car j’ai couru hier, j’ai gagné le Grand Pirx à Arue. Donc lors de la première heure de course, j’avais les jambes assez lourdes. Avec un bon petit groupe, on est sortis dès la première montée dans le Tahara’a. On a bien collaboré, on a pu prendre déjà de la distance. Après, sur le retour, dans la montée de la Vaiha, on a refait une sélection avec un groupe plus restreint, avec une dizaine de coureurs. »



« Cela s’est joué dans le Tahara’a, dans la dernière ascension. On était un petit groupe derrière Jérôme Coppel qui était vraiment au-dessus du lot, redescendant de chez les pros, il est vraiment très fort. Derrière, on a collaboré pour essayer de revenir sur lui mais on y arrivait pas. Après, je lance le sprint mais Heiarii avait un peu d’avance, j’ai pas réussi à sauter sur la ligne, je termine troisième mais c’est un très bon week-end après la victoire d’hier, je suis content. »



« C’est vrai qu’à la base, c’est un cyclosportive donc pour de la balade et pour découvrir le pays, mais on se prend vite au jeu, on a envie d’être sur le podium, de montrer le maillot et de se faire un peu mal…c’est ma première participation, c’est plaisant. C’est un bel événement, félicitations à Benoit. »



Quelques mots sur toi ?



« Je suis à Tamarii Punaruu Cyclisme, mon objectif principal reste le Tour de Tahiti prévu en septembre avec pas mal d’étrangers qui viennent. L’an dernier, j’avais remporté une étape mais je voudrais cette fois remporter le maillot jaune. En tous cas, je mettrai toutes les chances de mon côté. Je m’occupe des entrainements au sein du club, on a une belle équipe qui monte petit à petit. On remporte aussi la 55 km, hier on gagne les deux courses…Merci à mes sponsors Pacific Cycles et STC Nutrition. » Propos recueillis par SB