Les îles reviennent smasher au Challenge de Polynésie

Tahiti, le 10 avril 2022 - Le très populaire Challenge de Polynésie de volley-ball a débuté ce week-end entre les salles de Fautaua et de JT. Sur les 20 équipes engagées en séniors, 12 formations sont issues des îles avec quasiment tous les archipels représentés.



C'est une nouvelle édition du toujours très populaire Challenge de Polynésie de volley-ball qui a débuté ce week-end à Tahiti, entre les salles de Fautaua et de JT. 20 équipes sont engagées en séniors cette année, dont 12 formations des îles avec quasiment tous les archipels représentés. Des îles Sous-le-Vent, des équipes de Raiatea, Taha'a et Bora Bora ont fait le déplacement. Les Tuamotu, avec deux formations de Rangiroa, étaient également représentées, de même que les Marquises avec l'équipe féminine et masculine de l'AS Poumaka, de Ua Pou. Et on est aussi venu depuis les Australes et l'île de Tubuai pour prendre part à la compétition cette année.



Lire aussi >> Vénus et Tiarei triomphent au Challenge de Polynésie C'est une nouvelle édition du toujours très populaire Challenge de Polynésie de volley-ball qui a débuté ce week-end à Tahiti, entre les salles de Fautaua et de JT. 20 équipes sont engagées en séniors cette année, dont 12 formations des îles avec quasiment tous les archipels représentés. Des îles Sous-le-Vent, des équipes de Raiatea, Taha'a et Bora Bora ont fait le déplacement. Les Tuamotu, avec deux formations de Rangiroa, étaient également représentées, de même que les Marquises avec l'équipe féminine et masculine de l'AS Poumaka, de Ua Pou. Et on est aussi venu depuis les Australes et l'île de Tubuai pour prendre part à la compétition cette année.

Poumaka bien en jambes Les premières rencontres ont donc été disputées, samedi, à la salle de JT, à Pirae. Et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant d'assister à une victoire îlienne. Les volleyeurs de l'AS Poumaka pour leur premier match dans la compétition ont en effet dominé le Team Papeete. Une victoire acquise en deux sets sur les scores de 25-22 et 25-23. C'est donc en pleine confiance que les joueurs marquisiens ont ensuite abordé, dimanche à Fautaua, leur deuxième partie face cette fois-ci à un plus gros morceau : le Faaone Volley-ball ou TDO (pour Team Djeuns Otu Ofai), sacré champion en Fédéral B cette saison.



L'AS Poumaka a frappé le premier dans la rencontre en remportant le premier acte sur le score de 25-22. La réponse des joueurs de la côte-est de Tahiti a ensuite été cinglante dans le deuxième set remporté 25-11 par Faaone. Les deux formations ont ensuite offert un véritable thriller dans le tie-break. La formation marquisienne avait pris le meilleur départ en prenant quatre points d'avance sur Faaone. Le champion de Fédéral B s'est ensuite rebiffé pour recoller au score et pour finalement remporter la manche décisive sur le score de 16-14.



Si l'équipe masculine de l'AS Poumaka était déjà bien en jambes, leurs homologues féminines ont aussi fait sensation au cours du week-end. Les joueuses marquisiennes ont en effet dominé, dimanche à Fautaua, Tefana, finaliste de la dernière édition. Après avoir laissé échapper la première manche (25-22), les féminines de l'AS Poumaka ont ensuite pris le meilleur sur leurs adversaires dans les deux sets suivants remporté respectivement 25-23 et 15-13.



Dans les autres rencontres du week-end, chez les dames, l'AS Tehau Nui Moorea a dominé en deux sets l'AS Tamarii Afaahiti (25-19, 25-22). Et chez les messieurs, l'AS Jeunesse Vaitehere de Moorea également, a disposé en deux manches de TMT Vaiarii (25-21, 25-20). Le Challenge de Polynésie se poursuivra tout au long de la semaine avec les finales prévues samedi.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 10 Avril 2022 à 18:15 | Lu 324 fois