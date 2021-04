Vénus et Tiarei triomphent au Challenge de Polynésie

Tahiti, le 16 avril 2021 – Les finales du 21e Challenge de Polynésie de volley-ball se sont jouées, vendredi, à Fautaua. Chez les dames, Vénus l'a emporté en trois sets face Tefana. Et chez les messieurs, Tiarei et Haamene, formation de Taha'a, ont eu besoin d'un tie-break pour se départager. Un set décisif qui a vu la victoire des joueurs de la côte-est.



Le Challenge de Polynésie qui a rassemblé cette année 20 équipes, dont 11 formations des îles, s'est achevé ce vendredi à Fautaua. Chez les dames aucune équipe des îles n'est parvenue à se qualifier pour la finale. Oputahi, formation de Taha'a, était la dernière représentante des archipels et a été éliminée en demi-finale par Tefana. L'équipe de Faa'a qui allait retrouver en finale, Vénus, grandissime favori de la compétition, tombeur de Punaruu en demi.



Et en finale les volleyeuses de Mahina ont immédiatement pris les choses en main. Plus en jambes que leurs adversaires qui ont du disputer un tie-break pour se hisser finale, Vénus allait rapidement creuser l'écart dans le premier set remporté sur le score de 25-14.



Au vu de la première manche on voyait mal comment les joueuses de Tefana allaient pouvoir embêter la machine bleu et blanc. Et pourtant dans le deuxième acte, la formation de Faa'a a réussi à inverser la tendance face à une équipe de Vénus peut-être un peu trop sûre de sa force et qui s'est relâchée, notamment en réception. Il n'en fallait pas plus aux joueuses de Faa'a pour prendre le large au score dans le set et pour mener de dix points. Cependant les protégées de Yanice Teai se sont ressaisies et ont réussi à combler le trou pour revenir à 14-14. Les deux équipes se sont ensuite rendues coup pour coup mais c'est bien Vénus qui allait empocher le set sur le score de 25-23.



Sur la lancée de sa folle remontée de la manche précédente, Vénus n'allait laisser aucune chance à Tefana dans le troisième acte en faisant la course en tête tout au long du set. Les joueuses de Faa'a ont résisté tant bien que mal, mais les coéquipières de Hinanui Teai étaient bien trop forte. Vénus l'a finalement emporté 25-21 et s'impose ainsi par 3 sets à 0 et s'offre cette édition du Challenge de Polynésie.