Les derniers hommages rendus à Jean Juventin

"Je me souviens d'une virée nocturne que l'on a eu avec Jean et Gaston Tong Sang. On avait fait la tournée des bars de Papeete. Jean Juventin il était comme ça. Quelqu'un qui était proche des gens, un homme simple avec beaucoup d'humilité dans le coeur. C'est un exemple à suivre pour la jeune génération", s'est exclamé ce mercredi Michel Buillard, maire de Papeete.Les hommages comme celui-ci se sont succédés à l'Hôtel de ville de Papeete, où était exposé le corps de Jean Juventin, décédé mardi dans sa 91ème année . Edouard Fritch, président du Pays, et l'ensemble de son gouvernement ont également témoigné leur soutien à la famille et aux proches du défunt à l'occasion.D'autres personnalités politiques du fenua tels que Gaston Flosse, président du Tahoeraa Huiraatira, et Anthony Géros du Tavini Huiraatira, étaient également présentes à la mairie de Papeete. "C'était un homme bon et dévoué à son pays", a ainsi rappelé le leader orange qui avait formé au début des années 90 une alliance avec Jean Juventin et son parti du Here Ai'a.Roméo Tauraa, actuel vice-président du Here Ai'a et ancien directeur du marché de Papeete, se souviendra d'un homme "accessible et toujours ouvert à la discussion."La veillée se tiendra ce mercredi soir au deuxième étage de la mairie de Papeete. La levée du corps se fera jeudi avec un service célébré à midi au temple protestant de Paofai. Avant l'inhumation qui aura lieu en début d'après-midi au cimetière de l'Uranie.Figure du monde politique, Jean Juventin s’était engagé dès 1965 aux côtés de John Teariki, dans le parti Here Ai’a, dont il en deviendra le président à partir de 1983.Il aura marqué l’histoire politique de la Polynésie depuis les années 70, pendant plus de vingt années, en ayant été notamment maire de Papeete, président de l’Assemblée territoriale et député.Avec sa disparition, c’est une page de la vie politique polynésienne qui se tourne.