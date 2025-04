Les communes divisent la majorité

Tahiti, le 24 avril 2025 – Nouvel épisode des divergences au sein de la majorité Tavini à l'assemblée à l'occasion de l'examen de l'avis visant à soutenir la proposition de loi des sénateurs Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch qui entend modifier le statut en faveur des communes. Alors que ce texte avait recueilli un vote unanime des élus en commission, la majorité a finalement freiné des quatre fers en séance plénière pour suivre la volonté du patron du Tavini, Oscar Temaru qui est le seul des 48 maires à ne pas soutenir ce texte. Six élus bleus ont néanmoins voté avec l'opposition.





Ce jeudi matin déjà, les élus Tavini étaient réunis en comité de majorité pour tenter de se mettre d'accord sur ce sujet communal. Rebelote l'après-midi après la suspension de séance avant de reprendre l'examen des dossiers, dont l'avis demandé à l'assemblée sur la proposition de loi déposée par Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch. Ce texte doit être examiné par le Sénat le 14 mai prochain. Il s'agit, pour mémoire, de modifier l'article 43 de la loi organique afin de permettre aux tāvana d'intervenir dans des domaines qui relèvent normalement de la compétence du Pays sans avoir à passer par une loi du Pays comme l’exige aujourd'hui la loi organique, mais en encadrant cette intervention par une convention. L'idée étant de leur donner davantage de souplesse et surtout, de sécuriser juridiquement leurs actions. Un texte qui s'inscrit dans la même veine, mais en allant plus loin que la proposition de loi du Pays déposée par Antony Géros et étudiée dans la foulée.



Géros fait passer son texte en deux temps trois mouvements



En effet, d'un côté les sénateurs proposent de mettre le droit en conformité à la réalité en modifiant le statut pour que les tāvana qui exercent déjà des compétences qui ne leur sont pas dévolues puissent le faire en toute légalité. Comme ils l'ont fait pendant la crise Covid, par exemple, ou encore avec les fameuses “opérations cartables” dans les communes. Des actions qui relèvent pourtant du social, et donc de la compétence du Pays. Le président de l'assemblée, également maire de Paea, Tony Géros propose de son côté, de donner à toutes les communes la compétence en matière de développement et d'intervention économique uniquement.



En filigrane, son idée était de pouvoir ainsi légitimer



La majorité suit son chef de parti



D'abord parce que cet avis favorable a été voté à l'unanimité des élus de la commission des institutions. Ensuite parce que sur les 48 maires de Polynésie, 47 ont signé un courrier pour soutenir la démarche de Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch au Sénat. Le seul s'y étant opposé étant le maire de Faa’a, Oscar Temaru. Et c'est là que ça se complique. Car en séance plénière, changement de braquet. Le président du Pays expliquant que les dispositions actuelles fonctionnent très bien et qu'il n'y a aucune raison de changer. Résultat des courses : modification de l'avis favorable en avis défavorable co-signé par le président Brotherson lui-même. Ce qui a fait bondir Lana Tetuanui qui s'est inquiétée de voir le chef de l'exécutif s'immiscer dans les affaires de l'assemblée. “C'est comme si le président de la République venait imposer sa copie au Sénat”, a-t-elle lancé. Un peu avant, la sénatrice a pu compter sur les élus du Tapura et de Ahip mais aussi de quelques représentants du Tavini dont Hinamoeura Morgant-Cross, mais aussi du président de la commission des institutions, Allen Salmon, de l'élue des Marquises, Marielle Kohumoetini, de Mike Cowan et de Bruno et Rachelle Florès. Oscar Temaru s'est d'ailleurs un peu agacé en rappelant à ses jeunes ouailles qu'il fallait respecter la discipline de groupe.



Mais au total, ce ne sont finalement que 29 élus du Tavini qui ont voté pour un avis défavorable, les 19 élus de l'opposition ainsi que six élus bleus ayant voté contre. On notera un autre paradoxe puisque le président de l'assemblée, qui a également pris sa plume de tāvana de Paea pour soutenir cette modification de la loi organique proposée par les sénateurs, s'est finalement rangé derrière son chef de parti en votant pour un avis devenu défavorable. Qu'à cela ne tienne, selon Lana Tetuanui, ce texte sera bel et bien voté. "Je suis dans la majorité (au Sénat, NDLR. Que vous souteniez ou pas, la modification va passer le 14 mai", a-t-elle prédit, tandis que le président du Pays martelait de son côté que l'Etat avait la fâcheuse tendance à "s'asseoir" sur les avis émis par l'assemblée de Polynésie. Rebelote l'après-midi après la suspension de séance avant de reprendre l'examen des dossiers, dont l'avis demandé à l'assemblée sur la proposition de loi déposée par Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch. Ce texte doit être examiné par le Sénat le 14 mai prochain. Il s'agit, pour mémoire, de modifier l'article 43 de la loi organique afin de permettre aux tāvana d'intervenir dans des domaines qui relèvent normalement de la compétence du Pays sans avoir à passer par une loi du Pays comme l’exige aujourd'hui la loi organique, mais en encadrant cette intervention par une convention. L'idée étant de leur donner davantage de souplesse et surtout, de sécuriser juridiquement leurs actions. Un texte qui s'inscrit dans la même veine, mais en allant plus loin que la proposition de loi du Pays déposée par Antony Géros et étudiée dans la foulée.En effet, d'un côté les sénateurs proposent de mettre le droit en conformité à la réalité en modifiant le statut pour que les tāvana qui exercent déjà des compétences qui ne leur sont pas dévolues puissent le faire en toute légalité. Comme ils l'ont fait pendant la crise Covid, par exemple, ou encore avec les fameuses “opérations cartables” dans les communes. Des actions qui relèvent pourtant du social, et donc de la compétence du Pays. Le président de l'assemblée, également maire de Paea, Tony Géros propose de son côté, de donner à toutes les communes la compétence en matière de développement et d'intervention économique uniquement.En filigrane, son idée était de pouvoir ainsi légitimer la constitution d'un GIP afin de candidater à la reprise de la concession aéroportuaire de Tahiti-Faa'a. Raté, le texte est arrivé trop tard et le haut-commissaire avait refusé la constitution de ce groupement justement parce que la règlementation ne le permettait pas. Il a néanmoins été étudié et approuvé rapidement en début de soirée ce jeudi. Il faut dire que les élus avaient déjà longuement débattu du sujet juste avant, à l'occasion de l'examen de l'avis demandé à l'assemblée par Paris sur la fameuse proposition de loi des deux sénateurs. Et ce qui était censé passer comme une lettre à la poste a finalement créé – encore une fois – des divisions au sein de la majorité.D'abord parce que cet avis favorable a été voté à l'unanimité des élus de la commission des institutions. Ensuite parce que sur les 48 maires de Polynésie, 47 ont signé un courrier pour soutenir la démarche de Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch au Sénat. Le seul s'y étant opposé étant le maire de Faa’a, Oscar Temaru. Et c'est là que ça se complique. Car en séance plénière, changement de braquet. Le président du Pays expliquant que les dispositions actuelles fonctionnent très bien et qu'il n'y a aucune raison de changer. Résultat des courses : modification de l'avis favorable en avis défavorable co-signé par le président Brotherson lui-même. Ce qui a fait bondir Lana Tetuanui qui s'est inquiétée de voir le chef de l'exécutif s'immiscer dans les affaires de l'assemblée. “C'est comme si le président de la République venait imposer sa copie au Sénat”, a-t-elle lancé. Un peu avant, la sénatrice a pu compter sur les élus du Tapura et de Ahip mais aussi de quelques représentants du Tavini dont Hinamoeura Morgant-Cross, mais aussi du président de la commission des institutions, Allen Salmon, de l'élue des Marquises, Marielle Kohumoetini, de Mike Cowan et de Bruno et Rachelle Florès. Oscar Temaru s'est d'ailleurs un peu agacé en rappelant à ses jeunes ouailles qu'il fallait respecter la discipline de groupe.Mais au total, ce ne sont finalement que 29 élus du Tavini qui ont voté pour un avis défavorable, les 19 élus de l'opposition ainsi que six élus bleus ayant voté contre. On notera un autre paradoxe puisque le président de l'assemblée, qui a également pris sa plume de tāvana de Paea pour soutenir cette modification de la loi organique proposée par les sénateurs, s'est finalement rangé derrière son chef de parti en votant pour un avis devenu défavorable. Qu'à cela ne tienne, selon Lana Tetuanui, ce texte sera bel et bien voté. "Je suis dans la majorité (au Sénat, NDLR. Que vous souteniez ou pas, la modification va passer le 14 mai", a-t-elle prédit, tandis que le président du Pays martelait de son côté que l'Etat avait la fâcheuse tendance à "s'asseoir" sur les avis émis par l'assemblée de Polynésie.

