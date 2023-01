Les Tama 'Ura dominent Fidji et se consolent avec la troisième place

Tahiti, le 28 janvier 2022 – Battus aux tirs au but en demi-finale du tournoi U17 de l'OFC, les Tama 'Ura se sont rattrapés, vendredi, en dominant le pays hôte, Fidji, dans la petite finale sur le score de 3-0. Les espoirs tahitiens ont fait la différence en seconde période grâce à des buts de Vaitea Seguy, Titouan Guillemant et Ariiheivarau Tama.



Après leur élimination en



Un peu plus de cinq minutes après la pause, le joueur de l'US Colomiers, Vaitea Seguy, bien servi par Titouan Guillemant, ouvrait la marque pour les Tama 'Ura sur une belle frappe à l'entrée de la surface (1-0, 52e). Les espoirs tahitiens ont continué d'insister puis ont fait le break avant l'heure de jeu grâce au sixième but du tournoi de Titouan Guillemant (2-0, 57e). Puis à la 68e minute, bien lancé dans le dos de la défense par Keanan Faure, l'intenable Guillemant allait servir Ariiheivarau Tama pour le but du 3-0. Un beau succès donc pour les Tama 'Ura qui se consolent avec la troisième place.



A noter qu'en finale du tournoi, la Nouvelle-Zélande a assuré le service minimum en dominant la Nouvelle-Calédonie sur le score de 1-0. Rappelons que Kiwis et Cagous participeront en novembre prochain au Pérou à la Coupe du monde U-17. REPORT | It's a repeat of 2018 as a second-half blitz saw Tahiti 🇵🇫 beat Fiji 🇫🇯 to finish third at #O172023.https://t.co/0dZ3mtdffO

— OFC Oceania Football (@OFCfootball) January 28, 2023

Après leur élimination en demi-finale du tournoi U17 de l'OFC, les Tama 'Ura devaient se remobiliser pour jouer, ce vendredi, le match pour la troisième place face au pays hôte, Fidji. Et à l'issue d'une première période très timide de par et d'autres, les jeunes protégés de Raiarii Golhen ont finalement pris le meilleur sur leurs adversaires au cours de la deuxième mi-temps en inscrivant trois buts.Un peu plus de cinq minutes après la pause, le joueur de l'US Colomiers, Vaitea Seguy, bien servi par Titouan Guillemant, ouvrait la marque pour les Tama 'Ura sur une belle frappe à l'entrée de la surface (1-0, 52e). Les espoirs tahitiens ont continué d'insister puis ont fait le break avant l'heure de jeu grâce au sixième but du tournoi de Titouan Guillemant (2-0, 57e). Puis à la 68e minute, bien lancé dans le dos de la défense par Keanan Faure, l'intenable Guillemant allait servir Ariiheivarau Tama pour le but du 3-0. Un beau succès donc pour les Tama 'Ura qui se consolent avec la troisième place.A noter qu'en finale du tournoi, la Nouvelle-Zélande a assuré le service minimum en dominant la Nouvelle-Calédonie sur le score de 1-0. Rappelons que Kiwis et Cagous participeront en novembre prochain au Pérou à la Coupe du monde U-17.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 28 Janvier 2023 à 09:30 | Lu 163 fois