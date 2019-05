Les All in one retournent sur scène avec les Pukan’s Prada

On travaille sur ce spectacle depuis février mars

Et il y aura du niveau. On a des élèves qui ont vraiment du style et déjà une certaine aisance.

On travaille la technique bien sûr, mais on insiste beaucoup sur le punch, sur l’implication des danseurs, sur les émotions, les sentiments et les attitudes

Depuis Domination on a créé du lien

On a beaucoup évolué grâce aux Pukan’s Prada

hyper explosif

on a créé notre école pour enseigner et permettre à des élèves de partir, de vivre ce que l’on a vécu lors de concours et championnats. C’est ça notre rêve, envoyer des élèves à l’international

PAPEETE, le 23 mai 2019 -Pour les All in one "Cend’rions" est le spectacle de leur école la All in one dance company. Cette école a ouvert ses portes en novembre dernier. Elle compte aujourd’hui une quarantaine d’élèves.", rapporte Ateliana Ruiz, danseuse et professeure de danse. "", complète Thomas Teheiuru, chorégraphe. Il est également danseur pour les All in one et professeur pour la All in one dance company. Les efforts conjoints des professeurs et des élèves semblent payer à en croire Ateliana Ruiz et Thomas Teheiuru.Quand ils se sont penché sur la question d’un spectacle pour leur école, les All in one ont aussitôt pensé aux Pukan’s Prada. "", disent-ils. Domination est un spectacle qui a été proposé en février au Grand théâtre de la Maison de la culture et qui a conquis le public.Les Pukan’s Prada est le nom donné au duo formé par Maud, 26 ans et Teipo, 27 ans. Ce duo a remporté le premier du Tahiti comedy show en 2018.", affirment Ateliana Ruiz et Thomas Teheiru qui disent avoir désormais une autre vision de la scène et de l’expression scénique.Les All in one et les Pukan’s Prada se voient régulièrement pour monter des projets, Cend’rions a vu le jour tout naturellement. Il reprend la trame du fameux conte de fée, mêlant l’humour et les danses hip hop et new style.Il y sera question de jalousie, de colère, de tristesse, mais aussi d’amour et de romantisme entre le prince charmant, Cendrillon et sa sœur jumelle, la belle-mère. Les artistes transmettront en plus une morale et des valeurs qui leur sont chères.Pour interpréter Cend’rions, 35 élèves de la All in one dance company ainsi que six danseurs des All in one et les deux Pukan’s Prada ont répondu présent.Les musiques ont été judicieusement choisies pour permettre une variation du rythme, du slow au tempo "". Le spectacle durera 1h30, entracte compris.Les All in one ensuite concrétiseront d’autres projets. Ils se présenteront sur différentes scènes locales à l’occasion de différents rendez-vous. Ils pourraient aussi participer à des rencontres au-delà des frontières polynésiennes.Les All in one ont déjà été vainqueur et champion de France 2017 lors du Hip hop international France, vainqueur et champion du Pacifique du hip hop international NZ en 2018. Ils ont été demi-finaliste de La France à un incroyable talent en 2018.Mais surtout, "".