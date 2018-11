Prestation remarquée des All in One sur M6 (vidéo)

PARIS, le 20 novembre 2018. La vidéo de la prestation des All in one dans l'émission "La France a un incroyable talent" fait le buzz sur les réseaux sociaux.







L'émission "La France a un incroyable talent" ont publié ce mardi la prestation en vidéo du groupe All in One. Les danseurs polynésiens ont fait une entrée remarquée en distribuant des colliers de coquillages au jury de l'émission : Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy.



"On s'appelle les All in One Tahiti car on est tous unis, comme une grande famille" , a expliqué Manava Akau, chorégraphe de la troupe. Celui-ci a su mêler danse traditionnelle, hip-hop et humour dans sa chorégraphie. Une prestation qui a séduit le public et le jury, dont aucun membre n'a appuyé sur le buzz.



L'émission sera diffusée ce mercredi 21 novembre sur la chaîne M6.