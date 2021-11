Le ministre chargé des Transports à Tahiti le 3 décembre

Tahiti, le 23 novembre 2021 – Le ministre délégué en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, effectuera une visite officielle de trois jours en Polynésie française le 3 décembre prochain.



Le ministre délégué en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, est attendu en Polynésie française le 3 décembre prochain pour une visite de trois jours, confirment plusieurs sources au gouvernement central à Paris et côté gouvernement local au fenua. Un déplacement officiel qui fait suite à l'invitation du vice-président, Jean-Christophe Bouissou, qui avait rencontré le ministre à Paris en octobre dernier pour le sensibiliser sur les dossiers des projets d'aéroports internationaux au fenua, de continuité territoriale du transport aérien intérieur et de la desserte aérienne des Marquises. Jean-Christophe Bouissou qui insiste tout particulièrement, ces derniers mois, pour obtenir de l'Etat sa participation au dispositif de péréquation des tarifs de l'aérien interinsulaire au titre de la continuité territoriale.

Lire aussi : Bouissou invite le ministre chargé des Transports au fenua Le ministre délégué en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, est attendu en Polynésie française le 3 décembre prochain pour une visite de trois jours, confirment plusieurs sources au gouvernement central à Paris et côté gouvernement local au fenua. Un déplacement officiel qui fait suite à l'invitation du vice-président, Jean-Christophe Bouissou, qui avait rencontré le ministre à Paris en octobre dernier pour le sensibiliser sur les dossiers des projets d'aéroports internationaux au fenua, de continuité territoriale du transport aérien intérieur et de la desserte aérienne des Marquises. Jean-Christophe Bouissou qui insiste tout particulièrement, ces derniers mois, pour obtenir de l'Etat sa participation au dispositif de péréquation des tarifs de l'aérien interinsulaire au titre de la continuité territoriale.

Rédigé par Garance Colbert et Antoine Samoyeau le Mardi 23 Novembre 2021 à 16:54 | Lu 254 fois