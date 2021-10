​Bouissou invite le ministre chargé des Transports au fenua

Tahiti, le 4 octobre 2021 – Actuellement à Paris, le ministre en charge des Transports insulaires, Jean-Christophe Bouissou, a invité le ministre chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, à se rendre en Polynésie pour convaincre l'État de participer aux projets du Pays sur le désenclavement des archipels notamment.



Le ministre du Logement, en charge des Transports insulaires, Jean-Christophe Bouissou, s’est entretenu, lundi, à Paris, avec le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, pour évoquer les projets d’aéroports internationaux au fenua, conformément au Schéma d’Aménagement Général de la Polynésie française (SAGE), la continuité territoriale du transport aérien intérieur et la desserte aérienne des Marquises, indique le gouvernement local lundi dans un communiqué. Le ministre soulignant l’importance de la Polynésie française dans le bassin Pacifique tant sur le plan géographique que stratégique, en termes de transports maritimes et de câble sous-marin à fibre optique, et faisant “de la France le deuxième Pays au monde à disposer d’un territoire maritime aussi vaste”.



“Avec un objectif, celui d’inverser les flux de migrations entre les îles et Tahiti. Notre souhait est de permettre aux habitants des archipels d’y naître, de pouvoir y vivre et d’y terminer leur vie, chez eux”, a insisté Jean-Christophe Bouissou, sur le sujet du désenclavement des îles éloignées. Concurrence dans le transport aérien domestique, ouverture des archipels à l’international, ou encore création de trois aéroports internationaux ont été évoqués par Jean-Christophe Bouissou qui a invité le ministre à se rendre sur place “afin de poursuivre les discussions entre le Pays et l’État au sujet de sa participation”. Une visite officielle “devrait intervenir avant la fin de l’année”, conclut le communiqué.