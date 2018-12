Le marathon médiatique de Miss France (vidéos)

Elle s'est livrée au jeu des questions-réponses avec Télé-Loisirs Samedi, lorsque j'ai été élue miss France, je dois avouer que c'était la confusion la plus totale. C'était une véritable surprise. Lorsque je me suis retrouvée avec Ophélie, Miss Guadeloupe, je me suis dit qu'il y avait une chance sur deux pour que ce soit moi. C'était incroyable !"Il y en a beaucoup qui ont été surpris. C'était drôle. Sapristi est un mot que j'utilise souvent pourtant pour éviter de dire des gros mots.Je suis heureuse de rapporter la couronne à la maison. C'est vrai. Mais je ne considérais pas cela comme une malédiction. Pendant cinq ans d'affilée, on a fait un top 5. C'est quand même un beau résultat.Ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est l'éducation. Si je peux faire découvrir des choses aux enfants, je serais très heureuse.Le message que je souhaiterais faire véhiculer, ce serait plutôt une valeur. C'est la chaleur humaine qu'on a en Polynésie. Je souhaiterais être proche de toutes les personnes qui pourront m’accompagner au cours de cette année.Je pars sans sans appréhension en général, sans a priori, sans attente pour éviter d'être déçue mais avec Miss France cela m'étonnerait fort que je sois déçue.J'adore la musique. C'est une des parties importantes de ma vie. Je joue de la guitare et du ukulele et je chante faux aussi parfois.Aujourd’hui, je suis mariée à tous les FrançaisEtre miss France ce n'est pas une revanche. C'est une victoire pour tout le monde, pour tous les Polynésiens et j'espère que les Français considèrent aussi que c'est une victoire de partager cela avec Tahiti.