Les talents musicaux de Vaimalama Chaves séduisent (vidéo)

PARIS, le 17 décembre 2018. Sur les ondes de Fun Radio, Vaimalama Chaves a offert ce lundi aux auditeurs un live guitare-voix de toute beauté.





Depuis que Vaimalama Chaves a été sacrée Miss France 2019 samedi, notre miss enchaîne un véritable mérathon médiatique.



Avant de rejoindre les locaux de Télé-Loisirs et le 13h de TF1, c'est sur Fun Radio, dans le 6h-9h de Bruno Guillon, qu'elle a livré ses premières impressions.



Vaimalama Chaves semble très à l'aise dans les médias puisqu'elle n'a pas hésité quand l'animateur Bruno Guillon lui a demandé de chanter. Une guitare en main, elle commente simplement : "La pression. Il y a combien de personnes qui écoutent en général ?" avant d'entamer Boa Sorte (Good Luck) de Ben Harper et Vanessa Da Mata. "C'est The Voice que tu aurais dû faire" a souligné un chroniqueur après sa prestation.