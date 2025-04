Le collège de Taravao lance sa webradio

Tahiti, le 28 avril 2025 – Entre reportages et chroniques, dix classes de 4e et 3e du collège de Taravao sont impliquées dans la création de Radio Tūrama dans le cadre du cours d’éducation musicale. Voué à s’étendre à plus de classes et de matières, ce projet revêt de nombreux atouts pédagogiques.





Casques, micros, enceintes, console et fond vert. Après quelques ajustements, les élèves de 4e Hono Reo ont lancé leur interview comme des professionnels, ce jeudi matin, au collège de Taravao, en direct depuis la France avec le chanteur et auteur-compositeur Hiurai Toofa.Dix classes de 4e et 3e, soit 250 élèves, sont impliquées dans la création d’une webradio, baptisée Tūrama en lien avec le festival “éclairé” porté par l’établissement public de la Presqu’île. “Ce projet s’inscrit dans le cadre du cours d’éducation musicale, et plus largement d’ouverture culturelle et artistique”, explique Fabien Lann, professeur en charge de ce projet innovant. “C’est une façon de réduire la fracture numérique, et en même temps d’avoir une réflexion sur ces nouveaux outils dont il ne faut pas se servir n’importe comment. C’est à la fois ludique et sérieux avec un travail pédagogique valorisant qui a pour but d’être publié. On cherche à favoriser le bien-être au collège et la confiance en soi : les élèves n’ont pas honte de passer au micro ! On travaille l’aisance orale et l’articulation. C’est de la recherche et de la préparation, entre la prise de rendez-vous avec les invités et les questions. Et surtout, on travaille sur l’autonomie, car pendant que certains font l’interview, d’autres préparent leur prochaine chronique ou s’occupent du montage.”



Un outil pour “apprendre autrement”

Les thématiques abordées sont adaptées à chaque classe, selon sa spécialité. Les élèves de 4e Hono Reo ont opté pour des sujets en lien avec les traditions polynésiennes avec la participation de Sabrina Laughlin pour la légende de Terehe, de Jacques Vernaudon autour des langues ou encore de Hiurai Toofa au sujet de la navigation, en lien avec la reprise Petit Navire. “Toutes les questions qu’ils m’ont posées étaient intéressantes. Comme j’expliquais à ces jeunes, le plus important, c’est qu’ils réalisent leurs rêves comme j’ai pu le faire avec mon groupe Koru. Ça me rend nostalgique !”, nous a confié l’artiste qui n’a pas hésité à contribuer à ce projet, dans la continuité d’une intervention au collège, il y a quelques années.Du côté des élèves, les retours sont enthousiastes, à commencer par Tevaiora, 14 ans : “On a beaucoup de manipulations, donc ça me plaît, vu que j’aime bien tout ce qui est électronique. On fait des interviews face caméra, donc c’est sympa ! Au début, c’était un peu stressant : on a peur de bégayer et de rater quelque chose, mais aujourd’hui, je suis beaucoup plus à l’aise. Et on a la chance d’échanger avec des personnes connues et intéressantes !”Ce projet est soutenu par la direction de l’établissement, qui a investi dans un kit matériel dédié. “C’est une façon d’apprendre autrement. Grâce à la webradio, ils couvrent des projets et événements du collège de leur point de vue. Le côté technique plaît aux élèves qui ont la possibilité de travailler avec du matériel de pointe. Certains sont vraiment passionnés !”, souligne le principal adjoint, Yannick Derudder, au sujet de cet outil supplémentaire pour lutter contre le décrochage scolaire.Trois émissions sont déjà en ligne sur YouTube et accessibles via la page Facebook du collège . Avant fin juin, une dizaine de chroniques viendront compléter cette première saison de Radio Tūrama. D’ici là, une autre échéance importante attend les élèves, invités à animer la première édition de la Journée de l'innovation pédagogique, mercredi 14 mai, à la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE), le projet ayant également reçu le soutien du bureau de l’innovation (BIEX).Faire vivre et grandir cette webradio, c’est le défi de l’équipe qui souhaite étendre l’initiative à d’autres classes et matières dès l’an prochain, les applications potentielles étant nombreuses. “L’objectif, c’est que tout le collège puisse s’en emparer”, conclut Fabien Lann.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 28 Avril 2025