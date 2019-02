Le chauffeur du camion qui avait percuté une maison est décédé

PAPEETE, le 4 février 2019- L'accident avait fait la UNE de la presse la semaine dernière . Un spectaculaire accident avait causé quatre blessés dont deux graves, mercredi après-midi dans la descente de Vaitavere, après qu'un chauffeur de camion ait perdu le contrôle de son véhicule. Le conducteur du poids lourd est décédé ce lundi.Vers 15 heures mercredi dernier, pour des raisons encore mal définies, un poids lourd avait quitté la route détrempée pour finir sa course dans une habitation située en contrebas. Le conducteur du camion avait été très grièvement blessé et transporté au CHPF. Il a finalement succombé à ses blessures ce lundi. Le conducteur était sorti tout seul de habitacle de son poids-lourd, avait confirmé l’adjudant Kaley Tehuiotua, sapeur-pompier de Punaauia.Nous n'avons à ce jour aucune nouvelle du second blessé grave de cet accident, un petit garçon de 8 ans qui avait du être désincarcéré de dessous les gravats par les pompiers.