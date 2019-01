Un poids lourd percute une habitation à Punaauia : deux blessés graves

PUNAAUIA, le 30 janvier 2019. Un spectaculaire accident a causé quatre blessés dont deux graves, mercredi après-midi dans la descente de Vaitavere, après qu'un chauffeur de camion a perdu le contrôle de son véhicule.



Une enquête de gendarmerie est ouverte après le spectaculaire accident qui s’est produit hier après-midi sur la route de Vaitavere à Punaauia.



Vers 15 heures, pour des raisons que l’enquête déterminera, un poids lourd a quitté la route détrempée pour finir sa course dans une habitation située en contrebas.



Quatre personnes étaient dans cette maison. Trois d’entre-elles ont été blessées : une dame d’une soixantaine d’années, son beau-fils, d’une quarantaine d’années et son petit-fils de 8 ans. Ce dernier, a dû être désincarcéré de sous des gravats. Les secours l’ont rapidement évacué, victime de blessures graves, pour être placé en observation au centre hospitalier du Taaone.



Le second blessé grave de cet accident est le conducteur du camion impliqué dans le sinistre. Selon un témoin présent au moment de sa sortie de route, la remorque de son véhicule aurait subi une perte d’adhérence avant d’entraîner le camion vers l’habitation en contrebas, sous l'effet de son inertie.



"Lorsqu’on est arrivé sur les lieu on a constaté qu’il y avait quatre blessés, confirme en marge de l'intervention l’adjudant Kaley Tehuiotua, sapeur-pompier de Punaauia : le conducteur et trois personnes dans l’habitation. Le conducteur est sorti de lui-même. Deux personnes de l’habitation également. Seul un petit garçon était resté coincé à l’intérieur. On a pu l’extraite de la maison."



Les pompiers de Faa’a et de Paea ont été engagés dans cette opération de secours coordonnée par le chef de corps des pompiers de Punaauia coordonne les opérations de secours en lien avec le SAMU, la direction de la protection civile du haut-commissariat et la gendarmerie nationale.