Le Tavini rassemble ses forces avant le délibéré Radio Tefana

Le secrétariat général du Tavini Huira'atira mobilise ses forces samedi à l'occasion du premier "Tavini Event". Un événement tout public organisé autour du thème "du fait colonial au choix de société" (lire encadré ci-dessous).Cet événement sera également l'occasion pour les partisans du parti indépendantiste de se rassembler en vue du délibéré de l'affaire Radio Tefana qui sera rendu mardi prochain et dans laquelle est inquiété notamment Oscar Temaru, maire de Faa'a et président du Tavini Huira'atira."En plus d'aborder les thèmes prévus pour ce premier 'Tavini Event' on pourra également faire un point sur ce procès avec le public. Ce sera le moment de rassembler nos forces et de témoigner notre soutien à notre président", explique Steeve Chailloux, secrétaire général adjoint du parti.Oscar Temaru est en effet poursuivi pour "prise illégale d'intérêt" et soupçonné d'avoir autorisé, entre 2009 et 2017, le financement sur fonds publics d'une radio destinée à promouvoir l'idéologie de son parti politique, donc en situation de "conflit d'intérêt moral et politique". Vito Maamaatuaiahutapu, ancien président de l'association Te Reo o Tefana, et Heinui Le Caill, l'actuel président, étaient également inquiétés et poursuivis pour "recel".Rappelons qu'en juin dernier, à l'issue de quatre jours de procès, Hervé Leroy, procureur de la République, avait requis une peine d'amende de 5 millions de Fcfp à l'encontre du maire de Faa'a, mais pas d'inéligibilité.