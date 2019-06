Pas d'inéligibilité requise contre Oscar Temaru

PAPEETE, le 21 juin 2019 - Le procureur de la République, Hervé Leroy, a requis vendredi matin cinq millions de Fcfp d'amende sans aucune peine d'inéligibilité à l'encontre du maire de Faa'a, Oscar Temaru, dans le cadre du procès de l'affaire Radio Tefana. "Oscar Temaru est un homme moralement et intellectuellement honnête", a déclaré le procureur, mais en ajoutant qu'il ne "pouvait pas ignorer le conflit d'intérêt" du financement public de Radio Tefana. Pour le procureur : "il faut fermer définitivement le livre des radios communales financées en contravention des règles de probité".



Le cinquième et dernier jour du procès de l'affaire Radio Tefana s'est ouvert vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Papeete par les très longues réquisitions du procureur de la République, Hervé Leroy. Au terme de celles-ci, le représentant du parquet a requis cinq millions de Fcfp d'amende sans aucune peine d'inéligibilité à l'encontre du maire de Faa'a, Oscar Temaru, poursuivi pour "prise illégale d'intérêt" et soupçonné d'avoir autorisé le financement sur fonds publics d'une radio destinée à servir l'intérêt de son parti politique, le Tavini Huiraatira.



"Oscar Temaru est un homme moralement et intellectuellement honnête. Ce n'est pas un corrompu", a ajouté le procureur de la République qui a néanmoins estimé qu'un élu "depuis 36 ans" ne "pouvait pas ignorer le conflit d'intérêt" d'un financement public de Radio Tefana. Il a donc estimé que "le délit était constitué". Pour le procureur : "il faut fermer définitivement le livre des radios communales financées en contravention des règles de probité".



A l'encontre de l'ancien président de l'association gérant Radio Tefana, Vito Maamaatuaiahutapu, le représentant du parquet a demandé 1 million de Fcfp d'amende pour "recel de prise illégale d'intérêt". Contre l'actuel président, Heinui Le Caill, il a requis 400 000 Fcfp d'amende dont 200 000 Fcfp avec sursis. Enfin contre l'association Te reo o Tefana, prise comme personne morale, le procureur a demandé 20 millions de Fcfp d'amende dont 10 millions avec sursis.