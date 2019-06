Le Tavini favorable aux "listes d'ouverture" pour les municipales

"ce procès est une insulte et une riposte". "Ce procès est politique"

Le Tavini Huira'atira s'est réuni pendant deux jours en congrès pour parler du procès dans le cadre de l'affaire Radio Tefana, qui débute ce mardi. Une bonne partie de la matinée a été consacrée au procès de Radio Tefana. A trois jours de l'ouverture des débats, Me Koubbi, avocat d'Oscar Temaru , a souligné devant 500 militants que. La défense d'Oscar Temaru a déjà commencé en montrant le soutien des militants du Tavini à leur leader. Pour le parti bleu, c'était aussi l'occasion de mobiliser ses troupes. Un appel à manifester pacifiquement, le 18 juin prochain devant le palais de justice, a en effet été lancé cette semaine.Les militants et les cadres du parti ont fait également un point sur le bilan des européennes et la stratégie politique pour les élections municipales.Les représentants du parti dans chaque commune ont présenté l'état d'avancement de la préparation à cette élection. Du côté de Pirae, on explique ainsi "Au Tavini, on est donc prêt pour des "listes d'ouverture" insistent différents élus qui rejettent le terme "listes d'union". Le président du Tavini Huira'atira, Oscar Temaru, souligne :Il rappelle aux militants du Tavini :Oui à l'ouverture. Mais une ouverture soumise à conditions insiste le leader indépendantiste qui rappelle l'importance de laOscar Temaru et Gaston Flosse se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Des rencontres informelles ont également lieu entre cadres politiques ici et là. On sait qu’il est question d’alliances Tahoera’a-Tavini dans plusieurs communes de Tahiti, notamment à Papeete, à Punaauia, à Teva i Uta, et globalement un peu partout pour tenter d’y déloger les maires Tapura.Le Tavini aimerait notamment prendre sa revanche à Teva i Uta, où le ministre Tearii Alpha a raflé le fauteuil de maire à Tina Cross lors des dernières élections municipales. Le parti bleu rêve aussi de décrocher l'écharpe de maire à Papeete : Tauhiti Nena, alors candidat Tavini, avait enregistré un très bon résultat en 2014 qui lui avait permis d’obtenir une représentation minoritaire de 7 sièges sur 35.Aucune figure du Tavini n'a annoncé officiellement sa candidature ce samedi. Oscar Temaru donne trois mois aux négociations pour qu'elles puissent aboutir. Ensuite seulement les candidatures seront annoncées.Les dates exactes des municipales de 2020 (1er et second tours) ne sont pas encore connues. Elles seront officiellement fixées dans le courant de l'année 2019. A priori, elle devrait avoir lieu fin mars, comme les précédentes municipales.