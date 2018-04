Le Tahiti Code Camp a commencé la formation de 21 futurs codeurs

Les entreprises polynésiennes ont-elles vraiment besoin des compétences que ces jeunes vont apprendre ?

C'est effectivement la raison pour laquelle on soutient cette initiative. Les professionnels ont besoin de développer des applications et des sites web, et pour ça il leur faut des codeurs. Aujourd'hui nous avons une pénurie cruelle de codeurs en Polynésie, donc c'est important de mettre en place des formations pratiques qui permettent d'avoir des codeurs très opérationnels. La DGEN a déjà compté 65 offres d'emploi non pourvu pour des développeurs avec le profil de ces jeunes.



Tu travailles à la Socredo, est-ce que vous recrutez ce genre de profils ?

Alors effectivement je suis en charge de la transformation digitale du groupe Socredo. Nous nous appuyons sur des entreprises de Polynésie qui développent ces services innovants pour nous, et ces entreprises, des SSII et autres sociétés de développement Web ou Mobile locales, ont besoin de recruter toutes ces personnes pour avoir une capacité de développement supérieure. Pour l'instant il peut y avoir un long délai pour faire réaliser ses projets à cause du manque de personnes qualifiées...



L'association FACE a participé à sélectionner les étudiants. Quels étaient vos critères ?

Nous avions un double objectif. Il s'agit à la fois de développer le numérique en formant des codeurs, mais aussi de faciliter l'insertion des jeunes, et notamment ceux qui sont sortis du système éducatif. Après la formation, nous allons les accompagner dans leur insertion professionnelle en faisant la liaison avec l'entreprise et l'administration.

La réinsertion des jeunes qui n'ont pas fini leur cursus scolaire est un sujet qui m'est cher et qui correspond parfaitement à l'objet de FACE. Donc nous avons demandé au réseau de nombreuses associations de quartier avec qui nous travaillons d'identifier les jeunes qui seraient intéressés par cette formation... Et en fait nous avons été surpris par le nombre de candidats, avec plusieurs centaines de jeunes qui se sont présentés. Là il a fallu les sélectionner. Donc on a choisi ceux qui étaient les plus opérationnels et performants à court terme... Mais ce n'est que la première session de formation, il y en aura d'autres. Donc ceux qui n'ont pas été pris aujourd'hui auront leur chance très bientôt.