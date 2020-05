Le Tāvini fête son 17 mai

Oscar Temaru, président du Tāvini Huiraatira, avait appelé au rassemblement dimanche en fin d'après-midi à la pointe Hotuarea, à Faa'a, pour fêter les sept ans de la réinscription de la Polynésie française sur la liste des pays à décoloniser des Nations Unies. Un peu plus d'une centaine de personnes avaient répondu présentes pour l'occasion, drapeaux du Tāvini et de l'ONU à la main. Les cadres du parti indépendantiste, comme Antony Géros, Richard Tuheiava, Valentina Cross ou encore le député Moetai Brotherson étaient également présents pour entourer leur leader.Après la traditionnelle prière, des gerbes ont été déposées sur la stèle commémorative de Hotuarea, qui a été érigée en 2014 pour marquer cet anniversaire. Cet événement est l'occasion chaque année pour les indépendantistes de rappeler à l'état français à ses obligations et au respect notamment de la résolution réinscrivant la Polynésie française sur les territoires non autonomes de l'ONU. "Une résolution jamais respectée par la France", estiment les indépendantistes."Restons vigilants, le combat pour l'indépendance de notre pays est loin d'être terminé. Continuons à parler de ce combat dans les quartiers et au sein des familles", a insisté par ailleurs Oscar Temaru.